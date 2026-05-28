Tiro al Blanco hablará por primera vez en Toy Story 5; revelan quién será su voz

Disney y Pixar sorprendieron a los fans de Toy Story luego de revelar que Tiro al Blanco, el famoso caballo de Woody y Jessie, hablará por primera vez en Toy Story 5.

La noticia rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la saga, ya que el personaje había permanecido completamente mudo desde su primera aparición en Toy Story 2, estrenada en 1999.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención: todo apunta a que esta nueva versión del personaje tendría un lado oscuro.

¿Quién hará la voz de Tiro al Blanco en Toy Story 5?

Disney confirmó que el actor Alan Cumming será el encargado de darle voz al personaje en la nueva entrega de Pixar.

Sin embargo, no se trataría exactamente del mismo Tiro al Blanco que los fans conocen desde hace años. Cumming interpretará a Evil Bullseye, una especie de “Tiro al Blanco malvado” o un alter ego del personaje dentro de una secuencia especial de la película.

Toy Story 5 llegará a cines en junio 2026. / X:@ToyStory5_ES

¿Tiro al Blanco será el nuevo villano?

Aunque Pixar todavía no confirma oficialmente que el personaje será un villano principal, los rumores crecieron después de que se hablara de una versión “malvada” del caballo.

Además, Toy Story 5 tendrá una historia mucho más enfocada en la tecnología y cómo los juguetes tradicionales compiten contra tablets y dispositivos electrónicos por la atención de los niños.

Uno de los nuevos personajes será “Lilypad”, una tablet inteligente que aparentemente tendrá un papel importante dentro del conflicto de la película.

Pixar sorprendió al revelar una versión malvada del querido caballo de Woody. / RS

Bad Bunny también estará en Toy Story 5

Otra de las sorpresas que emocionó a internet fue la participación de Bad Bunny dentro del elenco de voces.

Bad Bunny se une a Toy Story 5. /

El cantante dará vida a un personaje llamado “Pizza con lentes de sol”, un juguete nuevo que aparecerá junto a otros personajes olvidados.