Toy Story 5: Tenemos el tráiler y la fecha de estreno

¡Prepárate para volver al infinito y más allá! Toy Story 5 ya es una realidad y Pixar encendió la emoción de los fans con el lanzamiento del primer tráiler oficial, donde confirma la fecha de estreno y revela el nuevo conflicto que pondrá en aprietos a Woody, Buzz y compañía.

Después de algunos teasers y pequeños adelantos, Disney y Pixar finalmente soltaron el avance completo de esta nueva entrega, la cual llegará a los cines el 19 de junio de 2026. Y sí, la saga que marcó generaciones está lista para conquistar a nuevos niños… y también a los adultos que crecieron con ella.

Los personajes esta vez enfrentarán a un enemigo que nadie veía venir / Especial

Juguetes vs. tecnología: el nuevo enemigo

En esta ocasión, los juguetes no pelearán contra un villano tradicional. Nada de osos malvados ni muñecos celosos. Ahora el gran rival es algo mucho más cercano y real: la tecnología.

El tráiler muestra que Woody regresa a la vida de Bonnie para ayudar a enfrentar una amenaza inesperada: un dispositivo llamado ‘LiliPad’, que busca distraer a Bunny para convertirla en una “ipad kid”, término que se usa para describir a niños que pasan demasiado tiempo frente a una tableta.

La misión será clara: recuperar la atención y el corazón de la niña antes de que los juguetes queden en el olvido. Además, el avance deja ver el papel que tendrá el ejército de Buzz Lightyear y confirma que esta nueva aventura no será nada sencilla.

'Bonnie' sigue creciendo y los juguetes pronto ya no serán su diversión / Especial

¿De qué tratará 'Toy Story 5'?

Esta nueva historia retomará las aventuras de nuestros juguetes favoritos, pero ahora enfrentándose a las nuevas tecnologías que dominan la infancia actual.

Woody será llamado para apoyar en esta batalla contra la distracción digital y ayudar a que Bunny vuelva a jugar como antes.

El conflicto promete tocar fibras sensibles en una época donde las pantallas compiten directamente con la imaginación.

¿Cuándo se estrena 'Toy Story 5'?

La película llegará a los cines de todo el mundo el 19 de junio de 2026.

El proyecto contará nuevamente con las voces originales que hicieron historia:

Tom Hanks como Woody

Tim Allen como Buzz Lightyear

Joan Cusack como Jessie

La tecnología alcanzó a la pequeña y busca 'estar en onda' como sus amigas / Especial

Mientras llega el estreno, los fans pueden revivir las películas anteriores en Disney Plus.