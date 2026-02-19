Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Toy Story 5: Tenemos el tráiler y la fecha de estreno

Pixar encendió la emoción de los fans tras la última entrega hace 7 años / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:01 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La nueva película de Disney pondrá a los juguetes contra una amenaza muy actual

¡Prepárate para volver al infinito y más allá! Toy Story 5 ya es una realidad y Pixar encendió la emoción de los fans con el lanzamiento del primer tráiler oficial, donde confirma la fecha de estreno y revela el nuevo conflicto que pondrá en aprietos a Woody, Buzz y compañía.

Después de algunos teasers y pequeños adelantos, Disney y Pixar finalmente soltaron el avance completo de esta nueva entrega, la cual llegará a los cines el 19 de junio de 2026. Y sí, la saga que marcó generaciones está lista para conquistar a nuevos niños… y también a los adultos que crecieron con ella.

Los personajes esta vez enfrentarán a un enemigo que nadie veía venir / Especial

Juguetes vs. tecnología: el nuevo enemigo

En esta ocasión, los juguetes no pelearán contra un villano tradicional. Nada de osos malvados ni muñecos celosos. Ahora el gran rival es algo mucho más cercano y real: la tecnología.

El tráiler muestra que Woody regresa a la vida de Bonnie para ayudar a enfrentar una amenaza inesperada: un dispositivo llamado ‘LiliPad’, que busca distraer a Bunny para convertirla en una “ipad kid”, término que se usa para describir a niños que pasan demasiado tiempo frente a una tableta.

La misión será clara: recuperar la atención y el corazón de la niña antes de que los juguetes queden en el olvido. Además, el avance deja ver el papel que tendrá el ejército de Buzz Lightyear y confirma que esta nueva aventura no será nada sencilla.

'Bonnie' sigue creciendo y los juguetes pronto ya no serán su diversión / Especial

¿De qué tratará 'Toy Story 5'?

Esta nueva historia retomará las aventuras de nuestros juguetes favoritos, pero ahora enfrentándose a las nuevas tecnologías que dominan la infancia actual.

Woody será llamado para apoyar en esta batalla contra la distracción digital y ayudar a que Bunny vuelva a jugar como antes.

El conflicto promete tocar fibras sensibles en una época donde las pantallas compiten directamente con la imaginación.

¿Cuándo se estrena 'Toy Story 5'?

La película llegará a los cines de todo el mundo el 19 de junio de 2026.

El proyecto contará nuevamente con las voces originales que hicieron historia:

  • Tom Hanks como Woody

  • Tim Allen como Buzz Lightyear

  • Joan Cusack como Jessie

La tecnología alcanzó a la pequeña y busca 'estar en onda' como sus amigas / Especial

Mientras llega el estreno, los fans pueden revivir las películas anteriores en Disney Plus.

Después de siete años desde la última entrega, Pixar apuesta fuerte por una historia que mezcla nostalgia, actualidad y un mensaje directo para esta nueva generación.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Cine
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
14:03 ¡No, bueno! Rodrigo de Paul genera polémica con comentario: "Ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions League"
13:55 VIDEO: Surge Lady Naucalpan, quien mordió a ciclista en Polanco
13:47 Marie Claire exhibe a Wendy Guevara por deberle dinero; en venganza, la influencer le revela sus preferencia sexuales
13:46 ¿Cuántas veces la Selección Mexicana ha jugado en Puebla?
13:38 MLS: ¿Cuántos mexicanos participarán en la temporada 2026 de la MLS?
13:24 André Jardine apaga la polémica con Henry Martín: “Mientras yo esté aquí, él siempre será capitán”
12:58 ÚLTIMA HORA en AMÉRICA: JARDINE respalda a HENRY MARTÍN
12:43 Familia de Virginia Giuffre celebra detención de expríncipe Andrés; fue la primera mujer en denunciarlo
12:30 Checo Pérez mejora los tiempos de Cadillac en el segundo día de test en Bahrein
12:28 Raúl Rangel el pilar de Gabriel Milito para el buen momento de Chivas
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
¡No, bueno! Rodrigo de Paul genera polémica con comentario: "Ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions League"
Futbol Internacional
19/02/2026
¡No, bueno! Rodrigo de Paul genera polémica con comentario: "Ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions League"
VIDEO: Surge Lady Naucalpan, quien mordió a ciclista en Polanco
Contra
19/02/2026
VIDEO: Surge Lady Naucalpan, quien mordió a ciclista en Polanco
Marie Claire exhibe a Wendy Guevara por deberle dinero; en venganza, la influencer le revela sus preferencia sexuales
Contra
19/02/2026
Marie Claire exhibe a Wendy Guevara por deberle dinero; en venganza, la influencer le revela sus preferencia sexuales
¿Cuántas veces la Selección Mexicana ha jugado en Puebla?
Futbol
19/02/2026
¿Cuántas veces la Selección Mexicana ha jugado en Puebla?
MLS: ¿Cuántos mexicanos participarán en la temporada 2026 de la MLS?
Futbol
19/02/2026
MLS: ¿Cuántos mexicanos participarán en la temporada 2026 de la MLS?
André Jardine apaga la polémica con Henry Martín: “Mientras yo esté aquí, él siempre será capitán”
Futbol
19/02/2026
André Jardine apaga la polémica con Henry Martín: “Mientras yo esté aquí, él siempre será capitán”