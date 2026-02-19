Verificación de edad requerida
Toy Story 5: Tenemos el tráiler y la fecha de estreno
¡Prepárate para volver al infinito y más allá! Toy Story 5 ya es una realidad y Pixar encendió la emoción de los fans con el lanzamiento del primer tráiler oficial, donde confirma la fecha de estreno y revela el nuevo conflicto que pondrá en aprietos a Woody, Buzz y compañía.
Después de algunos teasers y pequeños adelantos, Disney y Pixar finalmente soltaron el avance completo de esta nueva entrega, la cual llegará a los cines el 19 de junio de 2026. Y sí, la saga que marcó generaciones está lista para conquistar a nuevos niños… y también a los adultos que crecieron con ella.
Juguetes vs. tecnología: el nuevo enemigo
En esta ocasión, los juguetes no pelearán contra un villano tradicional. Nada de osos malvados ni muñecos celosos. Ahora el gran rival es algo mucho más cercano y real: la tecnología.
El tráiler muestra que Woody regresa a la vida de Bonnie para ayudar a enfrentar una amenaza inesperada: un dispositivo llamado ‘LiliPad’, que busca distraer a Bunny para convertirla en una “ipad kid”, término que se usa para describir a niños que pasan demasiado tiempo frente a una tableta.
La misión será clara: recuperar la atención y el corazón de la niña antes de que los juguetes queden en el olvido. Además, el avance deja ver el papel que tendrá el ejército de Buzz Lightyear y confirma que esta nueva aventura no será nada sencilla.
¿De qué tratará 'Toy Story 5'?
Esta nueva historia retomará las aventuras de nuestros juguetes favoritos, pero ahora enfrentándose a las nuevas tecnologías que dominan la infancia actual.
Woody será llamado para apoyar en esta batalla contra la distracción digital y ayudar a que Bunny vuelva a jugar como antes.
El conflicto promete tocar fibras sensibles en una época donde las pantallas compiten directamente con la imaginación.
¿Cuándo se estrena 'Toy Story 5'?
La película llegará a los cines de todo el mundo el 19 de junio de 2026.
El proyecto contará nuevamente con las voces originales que hicieron historia:
Tom Hanks como Woody
Tim Allen como Buzz Lightyear
Joan Cusack como Jessie
Mientras llega el estreno, los fans pueden revivir las películas anteriores en Disney Plus.
Después de siete años desde la última entrega, Pixar apuesta fuerte por una historia que mezcla nostalgia, actualidad y un mensaje directo para esta nueva generación.