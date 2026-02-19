Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Qué sucede con Christian Martinoli? Carlos Guerrero rompe el silencio sobre su compañero

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:20 - 19 febrero 2026
Carlos Guerrero comentó en TV Notas que los problemas del cronista no es referente a una bacteria

La ausencia de Christian Martinoli en la más reciente transmisión del Viernes Botanero desató una ola de rumores en redes sociales. El reconocido narrador de TV Azteca no apareció en la cobertura habitual de la Liga MX, lo que generó especulaciones sobre supuestos problemas de salud, incluso versiones que hablaban de una bacteria que habría complicado su estado físico.

La preocupación creció rápidamente entre aficionados, ya que Martinoli es una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano. Su estilo irreverente y su química con Luis García y Jorge Campos lo han convertido en pieza clave de las transmisiones de TV Azteca, especialmente en los partidos del Viernes Botanero.

Luis García y Christian Martinoli | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Christian Martinoli?

Ante la ola de versiones que circularon, Carlos Guerrero ‘Warrior’ salió a aclarar la situación en entrevista con TVNotas. El comentarista negó categóricamente que Martinoli esté atravesando por un problema grave de salud o que padezca alguna bacteria, como se llegó a mencionar en redes.

“No, cero, cero, te lo juro que no, cero que ver, no tiene nada que ver eso, nada, nada que ver. He estado en comunicación con él, está muy bien, se han dicho muchas cosas que nada que ver, de verdad”, aseguró Guerrero, dejando claro que las versiones difundidas son falsas.

Incluso reconoció que le dieron ganas de salir a desmentir públicamente los rumores, aunque consideró que no le correspondía hacerlo. “A veces me dan ganas de responder y de contestar, de decir que es que qué manera de decir mentiras, pero no soy yo quien tiene que salir a decirlo, pero está bien”, añadió.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti

Martinoli no está en México, pero está bien

Carlos Guerrero también reveló que Christian Martinoli ni siquiera se encuentra actualmente en México. Aunque no dio detalles específicos, explicó que el narrador estaría fuera de la ciudad o incluso del país junto a su familia, pero en buen estado de salud.

“De hecho, no está ni siquiera aquí en México. No sé si está fuera de la ciudad o del país con su familia, pero está bien”, puntualizó el ‘Warrior’, buscando tranquilizar a la audiencia que seguía con incertidumbre la situación.

Carlos Guerrero y Christian Martinoli | @unocero
