¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte

A poco más de 100 días para el arranque del la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca vuelve a estar en el centro de la conversación internacional. Medios británicos han encendido las alertas al señalar que el inmueble capitalino continúa en obras, lo que ha generado inquietud tanto en la prensa europea como en algunas selecciones que podrían disputar partidos clave en esta sede.

De acuerdo con distintos reportes, el informe presentado por Grupo Ollamani ante la Bolsa Mexicana de Valores reconoce que existe un riesgo real relacionado con los tiempos de remodelación y los costos adicionales del proyecto. Esta situación abre la puerta a un escenario incómodo: que la FIFA considere reubicar partidos importantes si no se cumplen los plazos establecidos rumbo a la Copa del Mundo.

Estadio Banorte en remodelación | MEXSPORT

¿Podría la FIFA cambiar partidos del Mundial 2026 de sede?

La posibilidad de que la FIFA reubique encuentros no es menor, especialmente tratándose de partidos de eliminación directa. Según la información difundida en Reino Unido, el organismo rector del futbol mundial tendría la facultad de ajustar la sede de ciertos compromisos si considera que no están garantizadas las condiciones óptimas de infraestructura y operación.

Este escenario impactaría directamente a selecciones como Inglaterra, que tendría un posible cruce en fase eliminatoria en el Estadio Ciudad de México, siempre y cuando el desarrollo del torneo avance conforme a lo proyectado. La prensa inglesa ha mostrado especial preocupación por la idea de disputar un partido decisivo en un recinto que aún arrastra pendientes en su proceso de modernización.

La remodelación del estadio es clave no solo por temas estéticos, sino por exigencias técnicas relacionadas con hospitalidad, zonas VIP, infraestructura tecnológica y mejoras en accesos. Cualquier retraso significativo podría comprometer la planificación logística de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Continua la remodelación del Estadio Banorte | MEXSPORT

Estadio Banorte será Estadio Ciudad de México en el Mundial

Aunque recientemente el inmueble fue rebautizado comercialmente como Estadio Banorte tras un acuerdo de financiamiento para su modernización, durante la Copa del Mundo deberá adoptar el nombre oficial de Estadio Ciudad de México. Esto se debe a que el reglamento de la FIFA prohíbe el uso de nombres comerciales en las sedes mundialistas.

El cambio de denominación será obligatorio durante todo el torneo, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores con otros estadios alrededor del mundo. Esta medida forma parte de las políticas de patrocinio exclusivo del organismo, que protege a sus socios comerciales globales.

Con el reloj avanzando rumbo al Mundial 2026, la presión aumenta sobre los organizadores y responsables de la obra. La expectativa es que los trabajos concluyan en tiempo y forma para evitar cualquier ajuste de última hora que afecte el calendario. Mientras tanto, la atención internacional se mantiene fija en la Ciudad de México, una sede histórica que busca estar a la altura de la máxima justa del futbol mundial.