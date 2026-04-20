Atlante regresa a donde pertenece, la Liga MX: Emilio Escalante

Qué mejor forma de festejar 110 años de existencia del Atlante que con el regreso a Liga MX. La afición del Equipo del Pueblo baila al ritmo de La Sonora Santanera en el Salón Los Ángeles en el aniversario azulgrana mientras la directiva que encabeza Emilio Escalante prepara todo para el tan anhelado retorno del Potro de Hierro.

¿Qué dijo Emilio Escalante?

“Significa pasión, garra, lucha, lo que nos identifica, somos El Equipo del Pueblo, porque nunca dejamos de luchar, de pensar en el éxito, en lo que nos lleva a que este atlantismo siga vivo”, reflexiona Escalante.

Miguel Herrera y Emilio Escalante | IMAGO7

“Estamos a un pasito, en unos meses estaremos en Liga MX, con mucho esfuerzo, hay que decirlo, gran esfuerzo los primeros seis años, que tratamos de hacerlo deportivamente, pero las condiciones eran otras, entonces teníamos que buscar como fuera que Atlante regresara a donde pertenece, porque somos iniciadores del futbol mexicano”.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC

La afición Azulgrana festeja en la CDMX

La cita fue en el Ángel de la Independencia, de ahí una marcha entre banderas azul y grana hacia la histórica placa de la fundación del Atlante en la Durango y Valladolida, en la Roma Norte. Y luego, al baile, en el Salón Las Flores con La Sonora Dinamita y La Santanera. Pura fiesta de barrio bravo.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC