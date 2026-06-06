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Empelotados

¡El regreso del ‘Hermoso’! Oribe Peralte tiene nuevo equipo rumbo al Mundial 2026

Oribe Peralta | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 18:24 - 05 junio 2026
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El exjugador se unirá a Claro Sports para la justa veraniega

El Mundial 2026 contará con una figura muy especial fuera de las canchas. El histórico exfutbolista mexicano Oribe Peralta fue anunciado como nuevo integrante del equipo de Claro Sports para la cobertura de la máxima justa futbolística, donde aportará su experiencia y conocimiento como analista durante las transmisiones especiales del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué programa aparecerá Oribe Peralta?

El llamado "Hermoso" formará parte del programa “La Copa en tus manos”, uno de los espacios estelares de la cadena para el Mundial 2026. En dicho proyecto compartirá pantalla con figuras como Mariana Zacarías y Xavi Sol, además de integrarse a un amplio grupo de comentaristas y especialistas que buscarán ofrecer una cobertura completa de la competencia.

Dentro del equipo de análisis también destacan nombres como Antonio Moreno y Miguel Gurwitz, quienes acompañarán a Peralta en mesas de debate, análisis táctico y seguimiento diario de los encuentros mundialistas. La incorporación del exdelantero ha sido recibida con entusiasmo por la audiencia debido a la experiencia que acumuló durante una exitosa carrera profesional.

Oribe Peralta habló sobre las fiestas de la Selección Mexicana | IMAGO7
Oribe Peralta | IMAGO7

La llegada de Oribe representa un valor agregado para la cobertura de Claro Sports, ya que pocos exjugadores mexicanos pueden presumir una trayectoria tan destacada tanto a nivel de clubes como de selección nacional. Su visión desde dentro del vestidor y su conocimiento del entorno mundialista prometen enriquecer cada una de las transmisiones.

Un viejo conocido del futbol mexicano 

Peralta dejó una huella imborrable en el futbol mexicano gracias a sus exitosos pasos por equipos como Santos Laguna y América. Con los laguneros conquistó títulos de Liga MX y se consolidó como uno de los delanteros más letales del país, mientras que con las Águilas vivió una de las etapas más exitosas de su carrera al ganar campeonatos nacionales y convertirse en referente ofensivo del equipo.

Oribe Peralta habló sobre el futuro del Tri | MEXSPORT

A nivel internacional, el "Hermoso" es recordado por su brillante trayectoria con la Selección Mexicana. Fue pieza fundamental en distintos procesos mundialistas y alcanzó la gloria al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde anotó los dos goles con los que México derrotó a Brasil en la histórica final disputada en Wembley.

Su liderazgo, capacidad goleadora y personalidad dentro del terreno de juego le permitieron convertirse en uno de los delanteros más importantes de su generación. Tras su retiro profesional, Peralta ha permanecido ligado al futbol desde distintas facetas, compartiendo sus experiencias y conocimientos con nuevas generaciones de aficionados y jugadores.

Darwin Quintero y Oribe Peralta | IMAGO7

Ahora, de cara al Mundial 2026, Oribe Peralta iniciará una nueva etapa frente a las cámaras. Con su carisma y amplio recorrido en el futbol mexicano e internacional, el exseleccionado nacional buscará conquistar también el mundo del análisis deportivo, convirtiéndose en una de las voces más autorizadas para acompañar a millones de aficionados durante la Copa del Mundo que se celebrará en territorio norteamericano.

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