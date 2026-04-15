Oribe Peralta rompe el silencio sobre las polémicas fiestas de la Selección Mexicana

Durante años, las concentraciones de la Selección Mexicana han estado rodeadas de rumores sobre lo que ocurría fuera de la cancha. Ahora, Oribe Peralta decidió hablar abiertamente y compartir su versión sobre una de las reuniones más comentadas en la antesala de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El exdelantero, recordó cómo eran esas reuniones privadas en las que participaban varios elementos del Tricolor, en medio de un ambiente que, según él, era parte de la convivencia habitual del grupo.

Oribe Peralta habló sobre el futuro del Tri | MEXSPORT

Así eran las fiestas del Tri según Oribe Peralta

En entrevista con el creador de contenido Paulo Chavira, Peralta fue cuestionado sobre las llamadas “pedas de Selección”, un tema que durante años generó polémica entre aficionados y medios.

El exjugador confirmó su presencia en la reunión previa a Rusia 2018, la cual se realizó con motivo del cumpleaños de Javier Hernández. Además, negó que se tratara de un evento con la participación de damas de compañía.

“Cuando había tiempo de hacer una buena peda, eran buenas pedas. (Asistían) figuras, goleadores. Sí tomaba”, expresó Peralta.

Al ser cuestionado sobre la presencia de mujeres en estas reuniones, el exdelantero respondió: “Seguramente sí. Después de cierta hora yo me iba”, dejando entrever que no permanecía durante toda la celebración.

Oribe Peralta con el Tri | MEXSPORT

La polémica previa al Mundial de Rusia 2018

La reunión a la que hizo referencia Peralta se convirtió en un escándalo mediático en su momento, luego de que una revista difundiera imágenes de varios jugadores saliendo del lugar donde se llevó a cabo la fiesta.

En dichas fotografías aparecían futbolistas como Héctor Herrera, Jonathan dos Santos y Guillermo Ochoa, lo que generó cuestionamientos sobre la disciplina del equipo a pocos días del arranque de la Copa del Mundo.

Además, algunas de las imágenes mostraban la presencia de mujeres que no eran las parejas de los jugadores, lo que incrementó la controversia en torno a la concentración del combinado nacional.