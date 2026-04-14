Lanzarán iniciativa para que todos los partidos de México por ley sean transmitidos por televisión abierta

La noticia del día este martes 14 de abril ha sido sin duda la adquisición de Netflix de los derechos de la Copa Oro y la Nations League para 2027, dejando fuera a las cadenas de televisión abierta para poder pasar los partidos tanto del Tri como de las selecciones importantes de la CONCACAF como Estados Unidos o Canadá.

El acuerdo por los derechos de este torneo se suma a las transmisiones que ya han tenido desde hace unos años, cuando comenzaron a incursionar en los deportes con NFL, exclusivamente con duelos disputados el 25 de diciembre en Navidad, es por eso que la sorpresa ha sido mayor, pues este acuerdo no solamente cuenta con derechos de unos cuantos partidos, contará con el torneo de Copa oro completo.

Afición mexicana en celebración en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

El gobierno luchará por el futbol en tv abierta

Es por ello que el Gobierno de México, analiza mantenerse en una propuesta, la cual planean convertir en ley, en donde se pide que los partidos de México a lo largo de la Copa del Mundo, los torneos recién adquiridos por Netflix o cualquier otro tipo de partido de la Selección Mexicana no sean transmitidos en exclusiva por ninguna plataforma restringida, tal y como lo ha adelantado Carlos Ponce de León en el programa Infiltrados de RÉCORD.

El artículo que el Grupo parlamentario de Morena busca modificar es el 224 bis, para así llegar a un acuerdo y que México cuente con sus partidos en señal abierta, tal y como ha sucedido a lo largo de los años; sin embargo, todo parece indicar que tendrán que buscar hacerlo en el segundo periodo que tiene el año para meter estas propuestas, pues el primero está por terminar el próximo 30 de abril, dejándoles muy poco tiempo para negociar.

Morena presentará la propuesta para evitar la restricción de los juegos de México | CAPTURA DE PANTALLA

La adquisición de los derechos de dos de los torneos que la gente más consume para ver al Tri ha hecho que se enciendan las alarmas para poder evitar que no sean solo esas competiciones, sino todos los partidos de México, ya sea de un Mundial, de Copa Oro o incluso los amistosos, algo nunca antes visto.

La época de la restricción en los deportes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído aún más restricciones en el tema de los derechos televisivos, pues con 104 partidos en total, serán 72 los que sean parte del paquete exclusivo solamente de las personas que hayan pagado cualquier precio que les diera acceso a todo el contenido; los duelos restantes, también serán transmitidos por televisión abierta, dejando a los televidentes la opción de elegir cuál la opción que más les gusta.

Sin embargo, a pesar de todo lo relacionado al futbol, recientemente también se podría hablar de otros eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, pues en las más recientes ediciones (Tokyo 2020/2021 y Paris 2024), Claro Sports ha sido una de las opciones para poder consumir dichas competencias, la primera vez en exclusiva y la más reciente compartiendo con Televisa.

Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 I MEXSPORT