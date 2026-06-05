¿Dónde ver el Brasil vs. Egipto? Fecha, hora y transmisión

Brasil enfrentará a Egipto en un amistoso previo a la Copa del Mundo 2026; un partido donde la Canarinha buscará cerrar con autoridad antes de buscar retener su corona en la cita mundialista.

Este será el último partido de Brasil previo a su debut en el Mundial 2026, lo que será la última actuación de algunos futbolistas de la Canarinha, en especial el paso de Neymar Jr. en el torneo más importante entre Selecciones.

La última tarea previo al Mundial

Brasil y Egipto llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha, con la Canarinha buscando dar un mensaje de autoridad previo al compromiso de la Copa del Mundo donde debutarán ante Marruecos.

Brasil llega a este encuentro siendo una de las favoritas para hacerse de nueva cuenta con la Copa, con una escuadra llena de talento y llena de experiencia en todas las líneas. Los dirigidos por Carlo Ancelotti debutarán en el Mundial el 13 de junio ante Marruecos en el grupo C.

Vinicius con Brasil l AP

Por otro lado, Egipto buscará prepararse con lo mejor que el Mundial puede ofrecer para buscar dar la sorpresa en un grupo más que competitivo en el que se encuentran Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

Selección de Egipto | AFP

¿Dónde ver el Brasil vs. Egipto?

El partido entre Brasil y Egipto se disputará en el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio; podrá disfrutarse este 6 de junio a las 4:00 PM (tiempo del centro de México), como el último amistoso de preparación de ambas selecciones antes del Mundial 2026. La transmisión estará disponible a través de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium.