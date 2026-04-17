Fantasma Suárez revela que Alejandro Burillo "quedó decepcionado del futbol"

El fallecimiento de Alejandro Burillo a los 76 años de edad causó una fuerte conmoción dentro del deporte mexicano, al tratarse de uno de los nombres más importantes en el entorno, pues fue presidente del Atlante e influyó en procesos de la Selección Mexicana, además de promover la construcción del Centro de Alto Rendimiento. El periodista mexicano, Ignacio Suárez recordó sus experiencias con el ‘Güero’ en entrevista para RÉCORD.

Alejandro Burillo ha fallecido recientemente | CIRO GUTIÉRREZ

¿Por qué Alejandro Burillo quedó decepcionado del futbol?

El ‘Fantasma’ Suárez relató la última conversación que tuvo con Burillo hace unos meses durante el Abierto de Acapulco, otra de las aportaciones del ‘Güero’ con Grupo Pegaso y Mextenis. El periodista reveló que Burillo se sintió traicionado en el ambiente del futbol, por lo que quedó decepcionado y no tenía intenciones de adentrarse nuevamente.

“La última vez que lo vi en persona, lo vi en el Abierto de Acapulco. Estaba tratándose esta enfermedad que al final lo venció y estaba más delgado, pero no se quejaba. Siempre era alguien echado para adelante. Y luego le preguntaba: ‘¿Y el futbol?’ el futbol lo descartaba. Quedó muy decepcionado a lo mejor de la gente cercana. Decía que sí, que se sentía que lo habían traicionado y que estaba mejor que estaba en un deporte más decente. Esa fue la última conversación que tuve con él en Acapulco, el Abierto de Acapulco, uno de los mejores torneos, no nada más de México, sino de Latinoamérica, en el tenis. Es creación de él”, dijo Suárez para RÉCORD.

Alejandro Burillo, exdueño del Atlante | MEXSPORT

La autocensura en Televisa

Por otro lado, Suárez compartió su experiencia dentro de Televisa y con el ‘Güero’ Burillo. El periodista contó que en esa primera etapa existía mucha autocensura por miedo a perder su trabajo.

Yo puedo hablar de lo que me tocó vivir y de lo que platiqué; estuve más de veinte años en Televisa y esto es lo que vi. Cuando nosotros llegamos, por ahí de 1992 a Cablevisión con el 'Güero' Burillo, su hermano Jorge Burillo Azcárraga era el director. Se hablaba de muchas cosas, como del teléfono rojo que tenía su primo, el vicepresidente de eventos especiales y deportes. Él decía: 'No se pasa una repetición en contra del América si es una jugada dudosa'. Así se manejaba; el que criticaba al América era despedido. Eso es lo que cuenta la vieja guardia.

A partir de que llegó Alejandro Burillo, en una reunión en un set de televisión, dijo: 'Nosotros nos tenemos que dedicar a hacer televisión y los equipos a hacer las cosas bien. Si detectan que algún directivo está haciendo mal las cosas o se robó a un jugador, hay que decirlo y publicarlo cuando se tengan elementos'. Querían formar líderes de opinión porque, en aquel momento, José Ramón Fernández y Televisión Azteca tenían una distancia enorme en cuanto a credibilidad. La apertura se dio, pero había mucha autocensura por el miedo a ser despedido. Más que censura, en esa primera etapa, había mucha autocensura

Alejandro Burillo, durante un evento del AMT | RICARDO FLORES

Suárez contó la anécdota de Burillo con Ernesto Zedillo, quien fue presidente de México en el sexenio de 1994-2000. El periodista explicó que la salida del ‘Güero’ de Televisa fue por enfrentamientos con el exmandatario, el primero por Alex Aguinaga y el Necaxa.

Alejandro Burillo intentó cambiar la manera de hacer las cosas; logró algunos objetivos y otros no. Siendo presidente del Consejo de Administración, le costó la salida de Televisa el enfrentamiento que tuvo con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuando Zedillo llegó al poder, le dijo que bajo ningún argumento podía salir Alex Aguinaga del Necaxa, porque se hablaba de que iría al América y tenía muchas ofertas. El mandatario sentenció: ‘Mientras sea presidente, me respeta; Alex Aguinaga no sale de ahí’, porque Zedillo le iba al Necaxa. Era de los pocos aficionados que tenía el equipo en aquel tiempo, junto con Jorge Ortiz de Pinedo. Quizá por eso Aguinaga nunca salió del club; es una historia que pueden corroborar el propio jugador, Enrique Borja o la gente cercana a la institución en esa época

Por último, el ‘Fantasma’ contó el último problema de Burillo con Zedillo, lo que provocó su exilio y su paso al costado del deporte, cuando el ‘Güero se dedicó a otras cosas.

"El otro enfrentamiento ocurrió por el episodio en Aguas Blancas, Guerrero, donde hubo una masacre de campesinos. Ricardo Rocha tenía un programa de reportajes especiales llamado Detrás de la noticia y advirtió: ‘Tenemos esta información que es muy grave, pero es prácticamente contra el gobierno’. Eso no sucedía en aquellos momentos con Televisa, pero la postura fue no proteger a nadie. Alejandro Burillo decidió que el material se transmitiera.

Esto enfureció a Ernesto Zedillo porque significaba retar el control que el gobierno siempre tenía sobre el discurso. Al perder ese control, habló con Azcárraga Milmo, quien ya estaba enfermo y retirado en esa época de transición, para decirle que quería fuera a Alejandro Burillo a como diera lugar. Prácticamente exiliado, Burillo se fue un tiempo a la India a recorrer el mundo en yate. Con el tiempo, Emilio Azcárraga Jean, junto con Bernardo Gómez, lograron pagarle sus acciones. Le pidieron dinero a Carlos Slim y a la familia Aramburuzabala, de Grupo Modelo, para comprarle su parte. En ese momento, el ‘Güero’ dio un paso al costado y se dedicó a otras cosas”, finalizó el periodista mexicano.