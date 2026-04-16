Murió Alejandro 'Güero' Burillo, exdirectivo de la FMF y exdueño del Atlante

El futbol mexicano perdió una de sus figuras más importantes en la dirección deportiva. Con información de RÉCORD, Alejandro 'Güero' Burillo, exdirectivo de la FMF y exdueño del Atlante falleció a los 74 años.

“No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía. Amigo y Jefe de corazón con quién vivimos en TV y Futbol grandes historias. Vuela alto Alex. QEPD”, comentó Schwartz en redes sociales.

Alejandro Burillo, exdueño del Atlante | MEXSPORT

¿Quién fue Alejandro 'Güero' Burillo?

Alejandro Burillo Azcárraga fue una figura clave en la evolución del futbol mexicano, tanto en el ámbito directivo como en el desarrollo de infraestructura. Su legado dentro de la Federación Mexicana de Futbol marcó una época en la que se sentaron las bases de modernización para las selecciones nacionales.

Durante su gestión, Burillo impulsó proyectos fundamentales como el Centro de Alto Rendimiento (CAR), una instalación que hoy es considerada de primer nivel y que incluso cuenta con el aval de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este complejo se convirtió en pieza clave para la preparación de los futbolistas mexicanos.

Además, en su paso por la Comisión de Selecciones Nacionales, tuvo la visión de apostar por técnicos que marcaron historia. Nombres como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović y Manuel Lapuente tuvieron oportunidades bajo su gestión, consolidando procesos que dejaron huella en el Tricolor.

Alejandro Burillo, exdueño del Atlante | MEXSPORT

Legado en el futbol y el deporte mexicano

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue cuando le abrió las puertas a Javier Aguirre para dirigir a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Esta decisión terminó siendo clave para una generación que logró competir a nivel internacional.

Fuera del futbol, Alejandro Burillo también dejó una huella importante en el tenis. Fue impulsor del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, torneo que bajo su liderazgo pasó de ser un ATP 250 a un ATP 500, atrayendo a figuras de talla mundial y posicionando a México en el mapa del deporte blanco.

En el ámbito de clubes, fue propietario del Atlante, equipo al que trasladó a Cancún, Quintana Roo, logrando incluso un campeonato en esa sede. Su visión empresarial y deportiva permitió darle una nueva identidad a la institución azulgrana.

En sus últimos años, Burillo Azcárraga enfrentó problemas de salud, lo que lo llevó a alejarse de la vida pública. Su fallecimiento deja un vacío importante en el deporte mexicano, mientras familiares y amigos le darán el último adiós en la Ciudad de México