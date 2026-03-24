¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte

El regreso del Atlante a la Liga MX ha sido confirmado y con ello también se ha revelado el inmueble donde jugará sus partidos de local. El presidente ejecutivo del circuito, Mikel Arriola, informó que el conjunto azulgrana disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte tal y como lo hiciera durante diversos momentos en su pasado.

El movimiento se concretará mediante la adquisición de la franquicia del Mazatlán FC por parte de Emilio Escalante, actual propietario del club azulgrana. La operación se encuentra en su fase final de trámites ante la Federación Mexicana de Futbol, con la intención de oficializarse antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7

Atlante tendrá nueva casa en el Estadio Banorte

Al hablar sobre la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, el presidente de la Liga MX detalló que este inmueble será la casa de tres equipos durante el próximo torneo, incluyendo a los recién regresados, Potros de Hierro.

“El Estadio Banorte, que se reinaugura el próximo sábado (28 de marzo) representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América”, reveló el directivo.

El recinto sustituye al histórico Estadio Azteca como uno de los principales escenarios del futbol nacional tras su proceso de renovación.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT

Regreso al Estadio Azteca

Para el Atlante, el Estadio Banorte no será un territorio desconocido, ya que el club disputó encuentros en ese estadio entre 1966 y 2007, periodo en el que consiguió logros importantes como la Concachampions de 1983.

Desde su descenso, el Atlante ha cambiado de sede en múltiples ocasiones, incluyendo etapas en Cancún, la Ciudad de México y más recientemente en Morelos. Actualmente tiene como casa el Estadio Agustín Coruco Díaz.

El retorno de los Potros de Hierro marca una nueva etapa para la institución, que busca consolidarse nuevamente en la máxima categoría del futbol mexicano a partir del Apertura 2026.