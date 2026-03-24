Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte

Mikel Arriola confirmó los equipos que serán locales en el Estadio Azteca después del Mundial 2026.
Rafael Trujillo 16:42 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Potros de Hierro se unirán a Cruz Azul y América como locales en el Coloso de Santa Úrsula en su regreso a la Liga MX

El regreso del Atlante a la Liga MX ha sido confirmado y con ello también se ha revelado el inmueble donde jugará sus partidos de local. El presidente ejecutivo del circuito, Mikel Arriola, informó que el conjunto azulgrana disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte tal y como lo hiciera durante diversos momentos en su pasado.

El movimiento se concretará mediante la adquisición de la franquicia del Mazatlán FC por parte de Emilio Escalante, actual propietario del club azulgrana. La operación se encuentra en su fase final de trámites ante la Federación Mexicana de Futbol, con la intención de oficializarse antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7

Atlante tendrá nueva casa en el Estadio Banorte

Al hablar sobre la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, el presidente de la Liga MX detalló que este inmueble será la casa de tres equipos durante el próximo torneo, incluyendo a los recién regresados, Potros de Hierro.

“El Estadio Banorte, que se reinaugura el próximo sábado (28 de marzo) representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América”, reveló el directivo.

El recinto sustituye al histórico Estadio Azteca como uno de los principales escenarios del futbol nacional tras su proceso de renovación.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT

Regreso al Estadio Azteca

Para el Atlante, el Estadio Banorte no será un territorio desconocido, ya que el club disputó encuentros en ese estadio entre 1966 y 2007, periodo en el que consiguió logros importantes como la Concachampions de 1983.

Desde su descenso, el Atlante ha cambiado de sede en múltiples ocasiones, incluyendo etapas en Cancún, la Ciudad de México y más recientemente en Morelos. Actualmente tiene como casa el Estadio Agustín Coruco Díaz.

El retorno de los Potros de Hierro marca una nueva etapa para la institución, que busca consolidarse nuevamente en la máxima categoría del futbol mexicano a partir del Apertura 2026.

Estadio Banorte albergará a tres equipos en la siguiente temporada | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
18:42 Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
18:38 Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
18:29 Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
18:22 Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
18:08 Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
18:01 Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado
17:57 Detienen a “Hombre Araña” en Chile: tenía orden de captura y antecedentes penales / VIDEO
17:54 Ciudad de México lanza "Tarjeta Azul" para proteger a las infancias rumbo al Mundial 2026
17:52 Aquivaldo Mosquera aclara situación legal sobre la pensión de su hijo
17:34 Diablos Rojos del México presenta su nuevo uniforme para la temporada 2026
Tendencia
1
Futbol "Sí saludan": Chofer mexicano compara a la Selección de Nueva Caledonia con el Tri
2
Opinión Anselmi prepara su regreso
3
Futbol Paulo Victor se muestra feliz en su primera práctica con las inferiores de Brasil
4
Contra VIDEO: Alumno dispara contra dos maestras en escuela de Michoacán; habría advertido el ataque
5
Empelotados Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
6
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
Futbol
24/03/2026
Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
Contra
24/03/2026
Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
Basquetbol
24/03/2026
Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
Especiales
24/03/2026
Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Contra
24/03/2026
Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7
Futbol
24/03/2026
Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado