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Futbol

¡Oh là là! Paris Saint-Germain presenta su uniforme de local de la Temporada 2026/27

La nueva indumentaria del PSG | @PSG_inside
Emiliano Arias Pacheco 08:02 - 09 mayo 2026
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El conjunto parisino decidió homenajear al Parque de los Príncipes con la nueva indumentaria

París recibió el mote de la Ciudad de la Luz por ser pionera en la implementación de alumbrado público en el siglo XVII para combatir la delincuencia, y posteriormente por adoptar iluminación de gas en todo el centro a principios del siglo XIX. Ahora, el Paris Saint-Germain es el equipo que ilumina todos los campos de juego con su gran estilo de juego, además de que también lo hará con su futura indumentaria.

Por medio de sus redes sociales y en su sitio oficial, el conjunto parisino presentó su uniforme de local de la Temporada 2026/27, en homenaje a las gradas del Parque de los Príncipes.

La nueva indumentaria del PSG | @PSG_inside

¿Cómo es la nueva camiseta del PSG?

La nueva indumentaria de los parisinos rinde homenaje a las gradas de su estadio, aunque también recuerda a viejos uniformes del equipo. El jersey es el número 37 en colaboración con Nike, mostrando una esencia de un abrazo con el pasado y una pasión moderna.

En el centro de la playera, se encuentra una ancha franja vertical roja, en la que también se encuentran el escudo del PSG y el tradicional 'swoosh'. En los lados se encuentran dos bandas azules angostas.

¿Jugarán con el nuevo uniforme la Final de la Champions?

Según las redes sociales del club, el nuevo jersey de local saldrá a la venta para todo público el próximo 15 de mayo, por lo que se espera que lo estrenen antes del final de la Temporada 2025/26.

El equipo de Luis Enrique aún cuenta con tres partidos en la Ligue 1, sin embargo, el encuentro más esperado del Paris Saint-Germain es la Final de la Champions League. El conjunto parisino buscará su Bicampeonato y agigantar su leyenda europea. 

La nueva indumentaria del PSG | @PSG_inside
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