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Empelotados

Fox Sports suma exfutbolista de Chivas y América a la mesa de La Última Palabra; su 'debut' será este 23 de marzo

Partido entre Chivas y América en 1999 | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:25 - 23 marzo 2026
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El canal se ha reforzado con exfutbolistas en el tiempo reciente

Fox Sports México no ha podido mantenerse en el gusto del público durante los últimos meses ya que desafortunadamente para su causa, han perdido prácticamente todos los derechos de transmisión de todos los deportes que tenían hasta hace un corto lapso de tiempo.

Sin embargo, para fortalecer su programa La Última Palabra (uno de sus puntos fuertes restantes), han decidido 'fichar' a algunos elementos importantes, como es el caso de al menos un par de exfutbolistas más, quienes se suman al talento actual y además cubren bajas importantes. El canal ha anunciado que este lunes 23 de marzo, llegará uno más.

Micrófono Fox Sports | MEXSPORT

¿Quién es el nuevo analista del canal?

En redes sociales, Fox Sports se ha limitado a dejar como una incógnita quién será el nuevo miembro de La Última Palabra, pues solamente han mostrado una serie de fotografías de su etapa como jugador en México vistiendo playeras como la de América, Chivas, Puebla, Atlante y hasta la de la Selección Mexicana.

En los comentarios ya se ha hecho presente el nombre de Ignacio Hierro, quien en efecto, tal y como lo había adelantado El Francotirador para RÉCORD, llegará a la pantalla de uno de los canales de deportes más importantes en México, más allá de que su oferta de transmisiones haya bajado notoriamente en los últimos años.

Ignacio Hierro | MEXSPORT

Hierro se sumará a tres compañeros más que han llegado recientemente a la televisora, tales como Joaquín del Olmo, Paul Aguilar y Arturo Villanueva, mejor conocido como el 'Calaco', quien estuvo encargado de la llegada de Ronaldinho a Querétaro en 2015. Aún no se sabe quién será el conductor del programa para la primera aparición de Hierro.

La caída de Fox Sports

A pesar de mantenerse constantemente con contrataciones de figuras importantes en los últimos meses, al público en general no le ha agradado del todo, pues más allá de una pequeña cantidad de transmisiones deportivas, el canal ha dejado de ofrecer lo que antes tenía en su cartelera semanal.

Fox Sports México | AP

En 2025, Fox Sports llegó a adquirir la mitad de los derechos de la Premier League; sin embargo, tan solo unos meses después los perdieron y los mismos pasaron a Fox y Tubi; y no solo eso, pues también comenzaron a perder Fórmula 1, previamente WWE, Europa y Conference League y de manera más reciente UFC, restándole AEW y, aunque no se sabe realmente todavía, NFL.

El canal no solamente ha perdido derechos televisivos, sino también a muchos de sus periodistas importantes como Rubén Rodríguez, Tony Valls, Fernando Cevallos, Raúl Orvañanos y más recientemente: José Pablo Coello, quien formaba parte de las transmisiones de NFL, lo cual ha hecho pensar a los fans que también perderán esos derechos.

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