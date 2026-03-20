Luto en el fútbol mexicano: Fallece la madre de Joaquín del Olmo

El entorno del balompié nacional se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de la señora Matilde Blanco de del Olmo, madre del ex seleccionado nacional y actual figura de los medios de comunicación, Joaquín del Olmo, así como de su hermano, Pepe del Olmo.

La noticia fue difundida este jueves, provocando una inmediata respuesta de solidaridad por parte de instituciones deportivas, excompañeros y aficionados. A través de un comunicado oficial, FOX Sports, donde colabora el exfutbolista, expresó su pesar.

"En FOX Sports México nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero Joaquín del Olmo por el sensible fallecimiento de su madre: SRA. MATILDE BLANCO CALDERÓN. Descanse en Paz", se lee en el comunicado de la cadena.

Del Olmo con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Condolencias en el ámbito deportivo

Desde que se dio a conocer el deceso, diversas personalidades del ámbito social y deportivo han manifestado sus condolencias. La familia Del Olmo, muy arraigada al deporte mexicano, ha recibido muestras de apoyo ante esta pérdida.

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En FOX Sports México nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero Joaquín del Olmo por el sensible fallecimiento de su madre:



SRA. MATILDE BLANCO CALDERÓN



Descanse en Paz🤍 pic.twitter.com/WtfLXj6Qhj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 17, 2026

Hasta el momento, los allegados no han proporcionado detalles adicionales sobre dónde se llevarán a cabo los servicios funerarios o los homenajes privados para la señora Matilde.

Este suceso ocurre en un momento donde la figura de Joaquín sigue siendo sumamente respetada por su trayectoria profesional, la cual lo consolidó como uno de los centrocampistas más técnicos de su generación, dejando una huella imborrable en cada club donde militó.

Del Olmo durante su etapa con los Pumas | MEXSPORT

El legado de Joaquín del Olmo en el balompié

Joaquín del Olmo, originario de Tampico, Tamaulipas, es recordado por una carrera que rompió fronteras en una época donde era poco común ver a mexicanos en el extranjero. Su camino profesional inició el 15 de enero de 1989 con el equipo de su tierra, el Tampico Madero.

Posteriormente, su paso por el Veracruz durante cuatro temporadas le valió el salto a uno de los clubes más importantes del país: el América. Bajo la dirección técnica del neerlandés Leo Beenhakker en Coapa, Del Olmo alcanzó un nivel de juego excepcional

Dicha etapa fue el catalizador para que en 1996 emigrara al Vitesse Arnhem, integrándose al selecto grupo de los primeros futbolistas mexicanos en competir en la liga de los Países Bajos, abriendo brecha para futuras generaciones en el fútbol europeo.

Del Olmo se sumó a Fox Sports en enero | X: @FOXSportsMX