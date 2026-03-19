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Empelotados

Cristiano Ronaldo manda emotivo mensaje dedicado a su padre

Cristiano Ronaldo y su padre, José Dinis Aveiro | IG:@Cristiano
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:45 - 19 marzo 2026
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El astro portugués recordó a su papá por el día del padre en Portugal

Durante los festejos del día del padre en Portugal, uno que no podía faltar era el máximo referente del futbol luso, Cristiano Ronaldo. El jugador del Al-Nassr, publicó en sus redes una emotiva imagen donde se ve junto a su padre, José Dinis Aveiro, en los inicios de su carrera.

Familia de Cristiano Ronaldo | IG:@Cristiano

Dedicatoria hasta el cielo

Como cada año, el ‘Comandante’ celebró el día del padre con toda su familia, sin embargo, esta vez con un detalle especial el cual compartió en sus redes sociales, recordando la memoria de su padre.

En sus redes sociales, CR7 publicó una imagen acompañado de su esposa, Georgina Rodríguez y sus cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva María y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que junto con la imagen de su familia, CR7 también compartió una imagen a lado de su padre, donde se aprecia un Cristiano joven y con la siguiente leyenda: “De dónde vengo y por quién vivo. Feliz Día del Padre”

Los comentarios no tardan en mandar mensajes de aliento al jugador, felicitándolo por su carrera y recordando con cariño a su padre, quién lamentablemente perdió la vida el 7 de septiembre del 2005, a los 52 años, gracias a una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal | AP

Un legado que trasciende generaciones

La figura de su padre ha sido una constante en la vida de Cristiano Ronaldo, quien en múltiples ocasiones ha señalado que su esfuerzo y disciplina están inspirados en las enseñanzas que recibió durante su infancia. A pesar de su ausencia, el delantero portugués mantiene vivo su recuerdo en momentos clave de su carrera y en fechas significativas.

A lo largo de los años, el futbolista ha construido una de las trayectorias más exitosas en la historia del deporte, pero también ha dejado claro que su mayor orgullo es su familia. En cada celebración importante, CR7 suele compartir momentos íntimos que reflejan el valor que le da a sus raíces y a quienes lo acompañaron en sus primeros pasos.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | AP
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