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Futbol Internacional

¿Convocado con Portugal? Cristiano Ronaldo apunta a unirse a grandes leyendas que han jugado en México

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:59 - 16 marzo 2026
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El seleccionado luso contempla a CR7 para el partido ante México, pero espera un informe final de su lesión para confirmar su participación

La cuenta regresiva para la reinauguración del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, ha cobrado un matiz histórico tras las últimas noticias desde el entorno de la Selección de Portugal. La posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula es más real que nunca, consolidando el evento como uno de los hitos deportivos más esperados de la década en territorio nacional.

El medio árabe Arriyadiyah informó este lunes que la Federación Portuguesa de Futbol ya ha emitido la convocatoria oficial para el astro luso. Según los reportes, el club Al-Nassr ya está al tanto del llamado de su capitán, lo que coloca a 'El Bicho' en la lista de jugadores que viajarán para enfrentar a la Selección Mexicana el próximo 28 de marzo.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP
Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

SE ESPERA INFORME FINAL DE SU LESIÓN

A pesar de la confirmación administrativa, la presencia física de Cristiano Ronaldo en la cancha dependerá de un factor crucial, su salud. El cuerpo técnico de Portugal se mantiene a la espera del informe médico final sobre la lesión que ha aquejado al delantero en las últimas semanas, lo que determinará si tendrá minutos de juego o si su participación será limitada.

No obstante, la noticia ha sido recibida con un optimismo desbordado en México, ya que el hecho de que Portugal lo contemple para la Fecha FIFA indica que su recuperación marcha por buen camino. Los organizadores del encuentro confían en que el proceso de rehabilitación sea exitoso para que la afición mexicana pueda ser testigo de la calidad del máximo goleador histórico del futbol profesional.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal | AP

CR7 Y LAS GRANDES LEYENDAS QUE HAN JUGADO EN MÉXICO

De concretarse su entrada al campo, Cristiano Ronaldo se uniría a un olimpo de leyendas que han dejado su huella en suelo azteca. Su nombre se sumaría al de figuras que no solo jugaron en México, sino que escribieron capítulos dorados de la historia del deporte mundial bajo la sombra de los volcanes y en las principales ciudades del país.

En este selecto grupo destaca Pelé, quien alcanzó la gloria máxima en el Mundial de 1970, y Diego Armando Maradona, cuya leyenda se inmortalizó en el Mundial de 1986. Ambos astros consideran a México como el escenario donde sus carreras tocaron el cielo, dejando una conexión emocional inquebrantable con la afición local que aún perdura en la memoria colectiva.

Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT
Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT

A esta lista se añadieron en años más recientes figuras como Ronaldinho, quien deslumbró en la Copa Confederaciones de 1999 y posteriormente con el Querétaro en 2014, así como Lionel Messi, quien visitó el país en 2024 para la Concachampions. La llegada de Cristiano representa el eslabón perdido para completar la colección de los mejores jugadores de todos los tiempos en México.

Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial por parte de la Selección de Portugal y la evolución médica del jugador. La expectativa es máxima, pues la reinauguración del Estadio Banorte no solo marca el inicio de una nueva era para el recinto, sino que podría ser el escenario del último baile de una de las figuras más influyentes del futbol moderno en tierras mexicanas.

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