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Futbol

Futbol en su estado más puro: jugador brasileño festeja como Cristiano Ronaldo y se lesiona

Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2022 y el festejo | MEXSPORT/Captura de pantalla
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:26 - 16 marzo 2026
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El partido ocurrió hace ocho meses en el balompié sudamericano, pero la escena recobró relevancia en redes sociales

En el futbol, marcar un gol es una de las sensaciones más intensas para cualquier jugador. La emoción suele desatar celebraciones memorables que quedan grabadas en la memoria de los aficionados. Sin embargo, en algunas ocasiones esos festejos también pueden convertirse en momentos incómodos o incluso dolorosos, como le ocurrió al futbolista brasileño Kesley Jamerson, cuyo curioso episodio volvió a hacerse viral en redes sociales.

El delantero de 31 años, jugador del Gremio Prudente, protagonizó uno de los momentos más bochornosos de su carrera en julio de 2025, durante un partido de la Copa Paulista frente al Atlético Monte Azul. Lo que parecía ser el instante perfecto para celebrar un gol terminó convirtiéndose en una escena inesperada que ahora vuelve a circular en internet.

Gol, festejo y lesión: así fue el momento que vivió Kesley Jamerson

El incidente ocurrió cuando corría el minuto 78 del encuentro. Jamerson ejecutó un penalti que inicialmente fue detenido por el portero, pero el balón quedó a su alcance tras el rebote y el atacante no perdonó en el contraremate, enviando el esférico al fondo de la red para marcar el empate 1-1 de su equipo.

La emoción del momento llevó al brasileño a celebrar con intensidad. Después de recorrer prácticamente toda el área grande, el futbolista decidió imitar el famoso festejo de Cristiano Ronaldo, que consiste en un salto acompañado del popular grito de "Siuuu".

Sin embargo, la celebración no terminó como esperaba. Al momento de caer tras el salto, Jamerson apoyó mal la pierna y sufrió una lesión en la rodilla izquierda, lo que obligó a que el cuerpo técnico solicitara su cambio inmediato.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

¿Por qué el video de Kesley Jamerson volvió a hacerse viral?

El partido terminó 1-1, pero el momento que más llamó la atención fue la desafortunada celebración del delantero. El Gremio Prudente confirmó posteriormente que el jugador había sufrido una lesión y tuvo que abandonar el partido, aunque en ese momento no se detalló la gravedad exacta del problema.

El video del momento comenzó a circular nuevamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al peculiar festejo fallido del futbolista brasileño, comparándolo con otros intentos de imitar la famosa celebración de Cristiano Ronaldo.

Tras lo sucedido, el propio Kesley Jamerson publicó un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a los aficionados y agradecer las muestras de apoyo, tomándose con humor el incómodo episodio que vivió en el campo.

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP
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