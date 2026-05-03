Con Fidalgo en la banca Betis golea al Real Oviedo

El Betis firmó una actuación convincente y de alto nivel al derrotar 3-0 al Real Oviedo en la Jornada 34 de LaLiga. Con este resultado, el conjunto verdiblanco alcanzó las 53 unidades, consolidándose en puestos de Europa League y dando un paso firme en su objetivo continental.

Desde los primeros minutos, el Betis mostró una presión alta asfixiante que incomodó al Oviedo, obligándolo a cometer errores en salida. Esa intensidad se tradujo rápidamente en el marcador, reflejando el dominio que los locales ejercieron a lo largo de todo el encuentro.

Bellerín ante el Real Oviedo l X:RealBetis

¿Quién abrió el marcador?

El primer golpe llegó gracias a Cucho Hernández, quien aprovechó una recuperación en zona alta para definir con precisión y abrir el marcador. La jugada fue un ejemplo claro del planteamiento táctico del Betis: presión, recuperación y contundencia en el último tercio.

Antes del descanso, el equipo sevillano amplió la ventaja. Ez Abde apareció con una definición oportuna para el 2-0, culminando una jugada colectiva que dejó sin respuesta a la zaga del Oviedo. El gol fue un reflejo del control total que el Betis ejercía sobre el partido.

Betis vence al Real Betis l X:RealBetis

En la segunda mitad, lejos de conformarse, el Betis mantuvo la intensidad. El tercer gol llegó nuevamente por conducto de Cucho Hernández, quien firmó su doblete tras una rápida transición ofensiva que desarticuló por completo a la defensa rival. Con el 3-0, el partido quedó sentenciado y la afición celebró una noche redonda.

El Oviedo no pudo hacer mucho durante el partido y cuando lo intentó cayó el gol definitorio. Superado en ritmo, precisión y lectura táctica, el conjunto visitante careció de respuestas ante un Betis que jugó con autoridad de principio a fin.

Fidalgo en el calentamiento del Tri antes del partido ante Portugal | Imago7

Fidalgo en el banquillo

En contraste con el buen momento colectivo, llamó la atención la ausencia de Álvaro Fidalgo en el once inicial. El mediocampista, que había sido titular en el partido anterior ante el Real Madrid, nuevamente no fue considerado desde el arranque y permaneció en la banca durante este compromiso.

La decisión abre interrogantes sobre su rol dentro del equipo en este cierre de temporada. Mientras el Betis se afianza en zona europea, la situación individual de Fidalgo contrasta con el rendimiento colectivo, dejando en el aire si podrá recuperar protagonismo en las jornadas restantes.