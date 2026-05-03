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Futbol

¡Dagoberto está de regreso! Asistencia y buenas sensaciones tras meses fuera

Dagoberto Espinoza | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:29 - 03 mayo 2026
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Dagoberto Espinoza volvió a las canchas con la Sub-21 y ya levanta la mano para ser opción de André Jardine

Después de un largo proceso de recuperación, Dagoberto Espinoza finalmente regresó a la actividad futbolística y lo hizo dejando buenas sensaciones. El mediocampista tuvo minutos con la Sub-21 en el duelo ante Atlas, donde incluso aportó una asistencia, marcando así su vuelta tras siete meses de ausencia por lesión.

Un regreso que ilusiona en Coapa

Espinoza no solo volvió a pisar la cancha, sino que lo hizo siendo determinante. Durante el encuentro frente a Atlas, el joven futbolista asistió a Christo Vela —sobrino de Carlos Vela—, demostrando que mantiene su visión y calidad en el último tercio del campo.

Dagoberto Espinoza en un gol con América | IMAGO7

Su participación representa un paso importante para el América en Liguilla, tras la grave lesión que sufrió en septiembre de 2025, cuando padeció una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante un partido ante Monterrey, la misma que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses.

Disponible para el primer equipo

Con este regreso, Espinoza se perfila nuevamente como una opción viable para el América en su compromiso de los Cuartos de Final contra los Pumas. Su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, quien podría considerar su inclusión en futuras convocatorias.

Dagoberto Espinoza en partido ante Atlas l IMAGO7

El regreso de ‘Dago’ no solo amplía las alternativas en el mediocampo azulcrema, sino que también representa una historia de perseverancia, en la que el canterano busca recuperar su lugar y consolidarse en el máximo nivel.

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