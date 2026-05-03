¡Dagoberto está de regreso! Asistencia y buenas sensaciones tras meses fuera

Después de un largo proceso de recuperación, Dagoberto Espinoza finalmente regresó a la actividad futbolística y lo hizo dejando buenas sensaciones. El mediocampista tuvo minutos con la Sub-21 en el duelo ante Atlas, donde incluso aportó una asistencia, marcando así su vuelta tras siete meses de ausencia por lesión.

Un regreso que ilusiona en Coapa

Espinoza no solo volvió a pisar la cancha, sino que lo hizo siendo determinante. Durante el encuentro frente a Atlas, el joven futbolista asistió a Christo Vela —sobrino de Carlos Vela—, demostrando que mantiene su visión y calidad en el último tercio del campo.

Dagoberto Espinoza en un gol con América | IMAGO7

Su participación representa un paso importante para el América en Liguilla, tras la grave lesión que sufrió en septiembre de 2025, cuando padeció una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante un partido ante Monterrey, la misma que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses.

¡DAGOBERTO DE VUELTA!



La asistencia de Dagoberto Espinoza para Christo Vela (sobrino de Carlos Vela) en su regreso a las canchas hace una semana.



‘Dago’ jugó con la #SUB21 vs Atlas, siete (7) meses después de su lesión vs Monterrey.



Disponible para André Jardine 🦅 pic.twitter.com/00CkDOY7qM — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) May 3, 2026

Disponible para el primer equipo

Con este regreso, Espinoza se perfila nuevamente como una opción viable para el América en su compromiso de los Cuartos de Final contra los Pumas. Su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, quien podría considerar su inclusión en futuras convocatorias.

Dagoberto Espinoza en partido ante Atlas l IMAGO7