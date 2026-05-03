Champions League Femenina 2025-26: Así se jugará la Final del torneo

El camino a Oslo está marcado y Barcelona va por el triplete en un duelo de titanes. En un compromiso que quedó marcado por un par de polémicas arbitrales, el conjunto blaugrana venció a Bayern Munich y se convirtió en el segundo finalista de la Champions League Femenina 2025-26.

Con doblete de Alexia Putellas y en el regreso de Aitana Bonmatí, las culés se impusieron 4-2 en el Camp Nou, 5-3 3n el global. Pero a pesar de la superioridad, el equipo de Pere Romeu se complicó y en los minutos finales corrieron el riesgo de que las bávaras se pusieran 4-3. Sin embargo, el gol no subió al marcador por una supuesta falta sobre Patri Guijarro que se revisó en el VAR.

Barcelona dejó en el camino a Bayern con doblete de Alexia Putellas | AP

También hubo polémica en el segundo tanto de Alexia, tercero del partido, por un aparente fuera de lugar. No obstante, la revisión silenciosa determinó que no hubo infracción alguna, por lo firmó su doblete al 59', luego del gol al 23', y puso el 4-1. Además de la capitana marcaron Salma Paralluelo al 14' y Ewa Pajor al 56'. Por parte del equipo alemán marcaron Linda Dallman al 18' y Pernille Harder al 72'.

Barcelona se reencontrará con Lyon en la Final

Será la sexta Final consecutiva para el conjunto catalán, la séptima en las últimas ocho ediciones del torneo, y buscará su cuarto título para empatar a Eijtracht Frankfurt como segundo máximo ganador de la Champions Femenil. Precisamente su rival este año será el máximo ganador, Olympique de Lyon, que regresa a esta instancia tras vencer 3-1 a Arsenal en casa, 4-3 en el global.

Lyon buscará sumar un nuevo título en la Champions League | AP

Wendie Renard por la vía penal abrió el marcador al minuto 22, mientras que Kadidiatou Diani amplió la ventaja al 36'. Aunque Alessia Russo acortó distancias en el partido al 76' y con ello empató el marcador global, a cuatro minutos del final reglamentario, Jule Brand sentenció el 3-1 y le dio el pase a la Final a su equipo.

Con ello Lyon regresó a la Final, a la cual ha clasificado un torneo sí y otro no desde la Temporada 2019-20, última vez en la que repitió su corona. Será su oportunidad de revancha, luego de que en la Temporada 2023-24 perdió 2-0 contra Barcelona, en la tercera Final que ambos clubes han protagonizado juntos.

¿Cuándo es la Final se la Champions League Femenina?

Será la cuarta Final entre culés y Lyonnesas, con un balance de dos triunfos para el conjunto francés y uno para el español, que se impuso hace dos años. Mientras que Lyon se coronó en las ediciones de 2018-19 y de 2021-22, por marcador 4-1 en la primera y 3-1 en la segunda.

El Barça tendrá la oportunidad de emparejar la balanza en el partido programado para jugarse el sábado 23 de mayo a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). El Ullevaal Stadion en Oslo, Noruega, será la sede de este compromiso en el cual Barcelona buscará su cuarto título y Lyon el noveno.