¡Patada y cachetada! Así fue la presunta pelea de Neymar y el hijo de Robinho en Brasil

Un entrenamiento del Santos FC habría terminado en polémica luego de que se reportara una supuesta confrontación entre Neymar y Robinho Jr., hijo del exjugador Robinho. La información, difundida por ge.globo, apunta a un incidente que habría escalado de lo deportivo a lo personal en cuestión de segundos.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con el reporte, todo comenzó durante una jugada en espacio reducido, cuando el joven atacante logró superar a Neymar con una gambeta que no pasó desapercibida. La acción, que en otro contexto podría haber sido celebrada como muestra de talento, habría generado molestia inmediata en el experimentado delantero.

Siempre según la versión del medio brasileño, Neymar reaccionó con una patada tras ser desbordado, lo que encendió los ánimos en el entrenamiento. El contacto habría provocado que Robinho Jr. cayera al césped, generando sorpresa entre sus compañeros y el cuerpo técnico presente.

Neymar e hijo de Robinho l CAPTURA de sudanalytics_

Lejos de quedarse en el suelo, el juvenil se levantó rápidamente y encaró al astro brasileño, empujándolo en señal de reclamo. La tensión aumentó en cuestión de instantes, pasando de una acción de juego a un intercambio físico que obligó la intervención de otros jugadores.

El momento más crítico, según la misma fuente, llegó cuando Neymar respondió al empujón con una cachetada, desatando un conato de bronca que tuvo que ser controlado para evitar consecuencias mayores. La escena, aunque breve, dejó una fuerte impresión dentro del entorno del equipo.

Neymar en lamento con Santos | AP

No hay comunicados

Hasta el momento, ni el club ni los jugadores involucrados han emitido un posicionamiento oficial, por lo que el hecho se mantiene en calidad de presunto. Sin embargo, la noticia ha generado un amplio debate en redes sociales sobre el manejo de emociones y la convivencia dentro de los entrenamientos de alto nivel.

Neymar previo a un partido de Santos FC l X:SantosFC

Para muchos aficionados, el episodio refleja la intensidad competitiva que se vive incluso en sesiones de práctica, mientras que otros cuestionan la reacción de una figura consolidada frente a un talento emergente. La diferencia generacional también ha sido tema de discusión en torno a este incidente.