Neymar Jr. y su emotivo momento con un pequeño aficionado

Neymar Jr. continúa haciendo méritos para la Copa del Mundo 2026, no sólo en terreno de juego, sino también con aquellos aficionados de Santos FC, club en el que actualmente milita.

El delantero, ex del Barcelona y PSG, protagonizó junto con un pequeño niño aficionado, un tierno instante que quedó grabado y se hizo viral por medio de las redes sociales.

Previo al inicio del partido, después de la ceremonia protocolaria entre ambos equipos, un infante se acercó a abrazar al brasileño y le besó las piernas.

Dorsal del 10 de Neymar l AP

Después del tierno acto por parte del niño, el equipo alvinegro, venció 1-0 a Atlético Mineiro, el gol no lo hizo el exjugador azulgrana sino que fue obra de Moises Vieira da Veiga.

Carlo Ancelotti le abre las puertas a Neymar

Neymar Jr. jugando con Santos FC l AP

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, brindó una entrevista donde afirmó que está evaluando junto con la CBF la posibilidad de hacerle un llamado un Neymar para volver a vestir la playera de la selección carioca.

El exjugador de PSG no ha vestido la playera de la Verdeamarela tras lesionarse de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.