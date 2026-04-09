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Futbol

¿Neymar se une a Messi? El brasileño está en discusiones para llegar a la MLS

Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP
Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP
Rafael Trujillo 16:26 - 09 abril 2026
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Otra histórica figura apunta a llegar al futbol estadounidense

La Major League Soccer sigue buscando fichar figuras históricas del futbol y ahora tienen en la mira a Neymar. El brasileño apunta a dejar a Santos en este mercado de invierno y desde el futbol estadounidense ya negocian para su llegada.

Durante los últimos años múltiples figuras han llegado al futbol estadounidense. Desde David Beckham, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic hasta Lionel Messi, Luis Suárez Jordi Alba y ahora Antoine Griezmann.

Ahora, todo parece indicar que Neymar podría unirse a esta lista de históricos futbolistas en vestir la playera de un equipo de la MLS y así competir junto con Messi y Griezmann tal y como lo hizo del 2013 hasta el 2023 en el futbol europeo.

Neymar reacciona durante un partido de Santos en Brasil | AP
Neymar reacciona durante un partido de Santos en Brasil | AP

Negociaciones por Neymar

Según reportes de The Athletic, el FC Cincinnati, ha iniciado "conversaciones preliminares" con el entorno de Neymar para fichar a la superestrella brasileña, quien aún tiene contrato con Santos hasta final de año.

En caso de querer contratar al futbolista previo al final de su contrato, el equipo de Ohio deberá desembolsar al menos 10 millones de euros, que de acuerdo con Transfermarkt, es su valor actual. Sin embargo, también podría esperar hasta el final de su acuerdo y así poder ficharlo sin tener que gastar.

Neymar logra un triunfo legal clave | X:TeamNey10

Busca recuperar su mejor nivel

El futbolista de 34 años sigue buscando recuperar su mejor nivel luego de que, un par de lesiones incluyendo una rotura de ligamento, lo haya dejado fuera durante más de un año. Con Santos ha demostrado momentos buenos, sin embargo, aún no logra ser ese jugador que por momentos estaba en discusiones para ser el mejor del mundo.

Desde su regreso a Brasil en el 2025, Neymar sólo ha podido sumar 34 partidos, acumulando 14 goles y siete asistencias. Además, se ha perdido 32 partidos por múltiples lesiones incluyendo una cirugía en la rodilla a finales del año pasado.

Ahora, en la recta final de su carrera, el brasileño podría buscar llegar a la MLS para un ultimo empujón buscando regresar a la Selección Brasileña para al menos la Copa América del 2028 o incluso el Mundial del 2030.

Neymar Jr. tras perder ante Novorizontino | @neymarjr
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