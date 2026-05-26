“Tengo el corazón de México”: David Benavidez respondió a críticas por nacer en EEUU

Los mexicanos que nacen en los Estados Unidos muchas veces viven entre dos mundos y suelen encontrarse con críticas tanto en territorio estadounidense como en México. Esa situación la ha vivido durante años David Benavidez, quien aseguró que, aunque constantemente cuestionan sus raíces, arriba del ring demuestra que su corazón es completamente mexicano.

“Le quiero enseñar a la gente. Dicen que no soy mexicano y todo esto, la verdad a mí no me importa. La gente siempre va a hablar y arriba del ring yo demuestro con mi corazón que yo soy 100% mexicano”, declaró Benavidez en su visita a México, para recibir el cinturón conmemorativo Tollan Tlatequi en el tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo.

David Benavidez | AP

El pugilista también habló sobre el rechazo que viven muchos mexicoamericanos, quienes pese a sentirse identificados con México, muchas veces no son aceptados por haber nacido en Estados Unidos. “Hay muchos mexicanos que son como yo también, que son de los Estados Unidos, pero tienen el corazón de México y no los aceptan allá porque supuestamente no somos mexicanos”, comentó Benavidez.

A pesar de ello, el “Monstruo Mexicano” señaló que utiliza todas esas críticas como una motivación extra para seguir creciendo dentro del cuadrilátero. “Yo creo que con mi última pelea todos vieron quién soy como peleador de corazón. Todavía van a seguir hablando, pero la verdad no me importa. La gente siempre va a hablar y yo uso eso como motivación también”, afirmó el campeón.

David Benavidez festejando titulo | TWITTER: @WBCBoxing

Asimismo, Benavidez confesó que una de sus metas más grandes es convertirse en una leyenda del boxeo mexicano, siguiendo el ejemplo de históricos campeones como Marco Barrera, Oscar de la Hoya, Salvador Sánchez, Julio César Chávez y Erik Morales. “Esos tipos de peleadores me gustan mucho porque pelean con huevos, pelean con corazón y así quiero seguir los pasos de ellos”, señaló.

Sobre la insistencia de una pelea con Saúl Álvarez, Benavidez reconoció sentirse frustrado porque pese a estar construyendo su legado, el nombre de Canelo siempre resuena. Aún así, el 'Bandera Roja' se mantiene dispuesto a enfrentarlo, así tenga qué bajar a las 168 libras.

"Esa podría ser la pelea más grande del boxeo. La razón por la que no pasó, no la sé. Si quiere hacer la pelea, yo puedo bajar a su peso. Él está diciendo que es imposible, que no puedo bajar... pero yo puedo bajar", indicó.

Saúl 'Canelo' Álvarez | MEXSPORT