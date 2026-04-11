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Futbol Internacional

Carlo Ancelotti abre la puerta de la Selección de Brasil a Neymar para jugar el Mundial

Neymar en un partido con Santos de Brasil l AP
Jorge Armando Hernández 09:09 - 11 abril 2026
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El brasileño milita actualmente en el Santos de Brasil, pero no ha jugado con Brasil desde octubre de 2023

Neymar Jr. sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2023, por lo que desde ese momento no ha vuelto a vestir la camiseta de la Selección de Brasil. Ante esto, y viendo su actual rendimiento con Santos de Brasil, el entrenador Carlo Ancelotti lo ha invitado a volver a la Verde Amarela.

Carlo Ancelotti dirige un partido l AP

El técnico italiano ha despertado el interés de muchos con sus declaraciones, al lanzarle al jugador brasileño una última oportunidad de volver a vestir la camiseta de los cariocas.

Carlo Ancelotti brindó una entrevista para L'Equipe donde dio a entender que no todo está perdido para el exjugador del Barcelona. Afirma que el delantero brasileño va por buen camino en vías de retomar su nivel futbolístico.

"Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar la próxima Copa del Mundo. Actualmente está siendo evaluado por la CBF y por mí, y aún tiene dos meses para demostrar que puede ser seleccionado nuevamente" declaró el italiano.

Carleto menciona que solamente convocará jugadores que estén en óptimo nivel para el compromiso mundialista, por lo que Neymar debe ponerse manos a la obra en busca de retomar ese peligroso nivel que tanto lo ha caracterizado.

Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid l AP

Números recientes de Neymar Jr.
Neymar Jr. jugando con Santos de Brasil l AP

En la actual temporada de la Serie A de Brasil y al regreso de Neymar Jr. , ha logrado tres goles y tres asistencias en seis partidos disputados con el Santos FC.

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