Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Todo un fan! Neymar Jr. apoyó a Brasil en su partido ante Francia

Neymar Jr. en un partido en Rusia 2018 l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 21:54 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
A través de un video en redes sociales, el actual futbolista de Santos de Brasil aparece apoyando a su selección

Brasil enfrentó a Francia en un partido amistoso FIFA como preparación a la Copa del Mundo 2026. El resultado fue una derrota de la Verdeamarela ante Los Galos.

Neymar Jr, leyenda y futbolista que milita en Santos de Brasil, estuvo observando el juego desde su casa, calificando a sus jugadores y las cualidades de cada uno. Está vez, Neymar Jr. no fue convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos.

Neymar encarando al arquero l MEXSPORT

El exbarcelonista sigue haciendo méritos en su actual club con el fin de ser convocado en la lista final de Brasil para la Copa del Mundo. Neymar Jr. fue protagonista en su club al jugar un partido interno sub20 durante el parón FIFA donde consiguió una asistencia.

Ahora, tras el resultado no favorable ante los franceses, el equipo brasileño se enfrenta nuevamente a aquella selección que lo eliminó en Rusia 2018, es decir, los croatas.

Los cariocas ya tienen una deuda pendiente con los subcampeones del mundo en 2018, quienes le frustaron el sueño a los verde amarelas de alzar nuevamente una Copa del Mundo.

¿Neymar estará en la Copa del Mundo?
Neymar tras ser eliminado en Rusia 2018 l MEXSPORT

Neymar vive un buen momento futbolístico, aunque al momento no hay indicios de que el carioca vaya a vestir la jersey de Brasil en la Copa del Mundo 2026. Será cuestión de que convenza a Ancelotti.

Últimos videos
Lo Último
16:15 Paro nacional de transportistas y agricultores 6 de abril 2026: carreteras afectadas y mega bloqueos en México
16:05 ¡Lo manda a callar! Penta explota contra el Grande Americano
15:56 Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
15:41 Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Juventus vs Genoa de Johan Vásquez?
15:39 Jo Adell el héroe de Los Angeles Angels tras evitar tres jonrones ante los Mariners
15:31 Julián Quiñones es elegido como MVP del partido, pero no se va conforme
15:25 Van Dijk explota tras el mal momento del Liverpool: “Le fallamos a nuestros fans”
15:15 ¿Desde cuándo Rayados no acumulaba seis partidos sin ganar?
15:12 ¡Locura total! Lamine Yamal también brilla en la Kings League con un final de infarto
15:08 Caso Leyla Monserrat: la asesinan en Sonora, graban el crimen y dan penas mínimas a las culpables
Tendencia
1
Futbol Nacional Las Chivas actuales, un equipo que agrada más allá de la afición Rojiblanca, asegura Manuel Sol
2
Futbol Internacional ¿Messi o Maradona? Santiago Giménez elige al mejor de la historia
3
Futbol Internacional Lamine Yamal es víctima de insultos xenófobos por aficionados del Atlético de Madrid
4
Futbol Nacional El emotivo gesto de 'Chiquito' Sánchez con niño aficionado del América
5
Contra ¿Donald Trump fue hospitalizado en Walter Reed? Esto es lo que dice la Casa Blanca sobre su salud
6
Futbol ¿Amaño en la Liga MX? Paul Delgadillo hace inesperada revelación
Te recomendamos
Paro nacional de transportistas y agricultores 6 de abril 2026: carreteras afectadas y mega bloqueos en México
Contra
05/04/2026
Paro nacional de transportistas y agricultores 6 de abril 2026: carreteras afectadas y mega bloqueos en México
¡Lo manda a callar! Penta explota contra el Grande Americano
Lucha
05/04/2026
¡Lo manda a callar! Penta explota contra el Grande Americano
Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Futbol
05/04/2026
Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Juventus vs Genoa de Johan Vásquez?
Futbol
05/04/2026
Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Juventus vs Genoa de Johan Vásquez?
Jo Adell el héroe de Los Angeles Angels tras evitar tres jonrones ante los Mariners
Beisbol
05/04/2026
Jo Adell el héroe de Los Angeles Angels tras evitar tres jonrones ante los Mariners
Julián Quiñones es elegido como MVP del partido, pero no se va conforme
Futbol
05/04/2026
Julián Quiñones es elegido como MVP del partido, pero no se va conforme