¡Todo un fan! Neymar Jr. apoyó a Brasil en su partido ante Francia

Brasil enfrentó a Francia en un partido amistoso FIFA como preparación a la Copa del Mundo 2026. El resultado fue una derrota de la Verdeamarela ante Los Galos.

Neymar Jr, leyenda y futbolista que milita en Santos de Brasil, estuvo observando el juego desde su casa, calificando a sus jugadores y las cualidades de cada uno. Está vez, Neymar Jr. no fue convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos.

Neymar encarando al arquero l MEXSPORT

El exbarcelonista sigue haciendo méritos en su actual club con el fin de ser convocado en la lista final de Brasil para la Copa del Mundo. Neymar Jr. fue protagonista en su club al jugar un partido interno sub20 durante el parón FIFA donde consiguió una asistencia.

Ahora, tras el resultado no favorable ante los franceses, el equipo brasileño se enfrenta nuevamente a aquella selección que lo eliminó en Rusia 2018, es decir, los croatas.

Los cariocas ya tienen una deuda pendiente con los subcampeones del mundo en 2018, quienes le frustaron el sueño a los verde amarelas de alzar nuevamente una Copa del Mundo.

¿Neymar estará en la Copa del Mundo?

Neymar tras ser eliminado en Rusia 2018 l MEXSPORT