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Futbol Internacional

Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?

Colombia vs Francia | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:48 - 28 marzo 2026
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Dos de los mejores de CONMEBOL y UEFA se miden en duelo de preparación de cara a la Copa del Mundo

Colombia y Francia se enfrentarán en un partido amistoso internacional el 29 de marzo de 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 13:00 horas en el Northwest Stadium. Este duelo forma parte de la preparación de ambas selecciones en el calendario de partidos amistosos de 2026, prometiendo ser un enfrentamiento de alto nivel entre dos potencias del fútbol mundial.

Mbappé lidera a Francia ante un Brasil sin contundencia | AP

Colombia llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los cafeteros cayeron recientemente ante Croacia (1:2) el 26 de marzo de 2026, pero antes habían conseguido victorias convincentes contra Australia (3:0) el 19 de noviembre de 2025 y Nueva Zelanda (2:1) el 16 de noviembre de 2025. Previamente empataron sin goles contra Canadá (0:0) el 15 de octubre de 2025 y golearon a México (0:4) el 12 de octubre de 2025. Por su parte, Francia muestra un excelente estado de forma con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los galos vienen de vencer a Brasil (1:2) el 26 de marzo de 2026, y anteriormente derrotaron a Azerbaiyán (1:3) el 16 de noviembre de 2025 y a Ucrania (4:0) el 13 de noviembre de 2025 en partidos de Clasificación Mundial UEFA. También empataron contra Islandia (2:2) el 13 de octubre de 2025 y vencieron a Azerbaiyán (3:0) el 10 de octubre de 2025.

En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, Colombia logró imponerse a Francia por 3-2 en un partido amistoso disputado el 23 de marzo de 2018. Este resultado favorable para los colombianos marca el único precedente reciente entre ambos equipos, lo que añade un elemento de revancha para los franceses en este próximo encuentro.

Rafael Borré con Colombia | AP

Nestor Lorenzo, técnico de Colombia, podría alinear un 4-2-3-1 con Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Juan Cabal en defensa; Richard Ríos y Jefferson Lerma como pivotes; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la línea ofensiva; y Luis Suárez como delantero centro. Por su parte, Didier Deschamps, seleccionador de Francia, también optaría por un 4-2-3-1 con Mike Maignan bajo los palos; Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández y Lucas Digne en la zaga; N'Golo Kanté y Eduardo Camavinga en el centro del campo; Randal Kolo Muani, Rayan Cherki y Maghnes Akliouche en la mediapunta; y Marcus Thuram como referencia ofensiva.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER EL COLOMBIA VS FRANCIA?

  • Fecha: domingo 29 de marzo

  • Hora: 13:00 horas del centro de México

  • Lugar: Northwest Stadium

  • Dónde ver: Claro Sports

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