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Futbol Internacional

Corea del Sur, rival de México en el Mundial, es goleada por Costa de Marfil

Son Heung-Min | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:44 - 28 marzo 2026
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El combinado asiático perdió por 4-0 en casa ante 'Los Elefantes'

A pocos meses de que ruede el balón en la justa mundialista, Corea del Sur ha recibido un golpe de realidad que retumba hasta el vestidor de la Selección Mexicana. En duelo de preparación, Costa de Marfil se dio un festín y se llevó una victoria de 4-0 que exhibe al próximo rival de México en la Copa del Mundo.

Corea del Sur, rival del Tri en el Mundial | AP

ASÍ FUE LA GOLEADA A COREA DEL SUR

Aunque los surcoreanos intentaron establecer condiciones temprano con disparos de Hwang Hee-Chan y un poste de Oh Hyeon-Gyu a los 20 minutos, la efectividad estuvo del lado visitante. Al minuto 35, Evann Guessand abrió el marcador con un remate de derecha tras una gran asistencia de Martial Godo.

Antes de irse al descanso, el panorama se oscureció para los locales. Al 45'+1', Simon Adingra aprovechó las facilidades defensivas para poner el 2-0, dejando a la afición surcoreana en absoluto silencio.

Costa de Marfil | AP

Para el complemento, Corea del Sur movió sus piezas e hizo ingresar a sus figuras estelares: Son Heung-Min y Lee Kang-In. Sin embargo, ni el talento del jugador del Tottenham ni la magia del mediapunta del PSG pudieron revertir la inercia del encuentro. Lee Kang-In estrelló un balón en el poste al 76', en lo que fue la oportunidad más clara para el descuento.

Costa de Marfil, lejos de replegarse, castigó cada error. Al minuto 62, Martial Godo firmó el tercero tras un tiro de esquina, y ya en el tiempo de compensación (90'+3'), Wilfried Singo selló la cuenta con una definición por bajo para el 4-0 definitivo.

Corea del Sur vs Costa de Marfil | AP

LO QUE VIENE PARA COREA DEL SUR

Corea del Sur será el segundo rival de México durante la Copa del Mundo y tras este duro revés, el combinado asiático tienen un par de partidos de preparación por delante para llegar a punto a la justa veraniega.

Por lo pronto, Corea del Sur tiene programado un duelo amistoso ante Austria el próximo 31 de marzo, partido que en la Selección Mexicana también seguirán de cerca para seguir analizando debilidades y fortalezas de su rival de grupo.

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