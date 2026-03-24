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Futbol

Sudáfrica y Corea del Sur, rivales confirmados de México ¿A qué selecciones enfrentarán en esta fecha FIFA?

Lee Kangin en el partido de Corea del Sur ante Ghana en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Lee Kangin en el partido de Corea del Sur ante Ghana en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:23 - 23 marzo 2026
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La Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica y a Corea del Sur en la Fase de Grupos del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 continúa y las selecciones enfrentan sus últimos partidos de preparación antes del torneo de la FIFA. Esta semana, en la única Fecha FIFA antes de la justa mundialista, habrá varios compromisos que servirán de prueba para los equipos participantes.

Siboniso Gaxa con la Selección de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2010 | MEXSPORT
Siboniso Gaxa con la Selección de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2010 | MEXSPORT

En el caso de las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica, serán rivales de Mexico en el Grupo A del Mundial 2026, tendrán un par de partidos amistosos para mantener el ritmo. Mientras que el último integrante de dicho grupo saldrá de la Ruta D en el Repechaje de la UEFA, en la cual República Checa se medirá a Irlanda y el ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Macedonia del Norte y Dinamarca.

¿Contra quién jugará Corea del Sur en la Fecha FIFA?

El equipo dirigido por Hong Myung-bo tiene programado su partido contra la Selección de Costa de Marfil para el próximo sábado 28 de marzo a las 8:00 horas (tiempo del centro de México) en el Stadium MK, en Reino Unido.

El combinado surcoreano tiene un historial limitado contra Les éléphants, ya que solo se han enfrentado en una ocasión en el pasado. Fue en marzo de 2010 que estas dos selecciones se enfrentaron en el Loftus Road Stadium, con victoria 0-2 para los asiáticos, gracias a los goles Dong-gook Lee y Tae-hwi Kwak.

Jugadores de Corea del Sur previo a su partido en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Jugadores de Corea del Sur previo a su partido en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

El otro compromiso de Corea en la Fecha FIFA será el martes 31 de marzo a las 12:45 horas contra la Selección de Austria en Viena. Será la primera ocasión que estos dos equipos se enfrenten, por lo que será una prueba interesante para ambos.

¿Contra quién se enfrentará Sudáfrica en la Fecha FIFA?

En cuanto a los Bafana Bafana, bajo el mando de Hugo Broos, tendrá dos partidos amistosos contra Panamá, ambos en territorio sudafricana, el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y martes 31 a las 11:30 horas. Será la segunda y la tercera ocasión que estas dos selecciones se enfrenten.

La Selección de Sudáfrica previo a su partido contra México en la Copa Mundial 2010 | MEXSPORT
La Selección de Sudáfrica previo a su partido contra México en la Copa Mundial 2010 | MEXSPORT

Su único antecedente fue en la Copa Oro 2005, en la cual Sudáfrica y la Selección de Colombia fueron los equipos invitados por la Concacaf. En dicha ocasión se vieron las caras en Cuartos de Final y empataron a un gol en tiempo regular, con goles de Lungisani Ndlela y Jorge Dely Valdés; en los penales, la falla de Ricardo Katza le dio el triunfo a los Canaleros.

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