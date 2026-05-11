Wembanyama es expulsado temprano en el cuarto juego Spurs-Wolves por una falta flagrante 2

A mitad de esta áspera serie de segunda ronda de los Playoffs de la NBA para los Spurs de San Antonio, en la primera de lo que bien podrían ser muchas memorables carreras de postemporada para Victor Wembanyama, el fenómeno de 22 años estaba empezando a cansarse del juego físico que ha estado enfrentando de los Timberwolves de Minnesota.

Con un frustrado movimiento de su codo derecho el domingo por la noche, Wembanyama cambió el curso del cuarto juego — y quizá la serie.

Expulsado después de golpear al pívot de los Timberwolves Naz Reid en la garganta al inicio del segundo cuarto, Wembanyama se limitó a ver cómo sus compañeros superaban admirablemente su notable ausencia antes de desvanecerse en el tramo final en una derrota 114-109 que igualó la serie a dos juegos por bando.

Victor Wembanyama, jugador de San Antonio | AP

“Hubo mucho agarrón y empujones y forcejeos, pero eso es parte del juego”, dijo el novato de los Spurs Dylan Harper, quien igualó su máximo de carrera con 24 puntos. “El siguiente tiene que dar un paso al frente. Creo que todos hicimos un gran trabajo controlando lo que podemos controlar”.

Wembanyama fue acosado por Reid y Jaden McDaniels después de capturar el rebote de un triple fallado. Con McDaniels tirándole del brazo izquierdo, Wembanyama perdió la paciencia y lanzó su brazo derecho hacia atrás en dirección a Reid — y lo golpeó de lleno en el cuello.

Las repeticiones de televisión mostraron a Harper detrás del tumulto con una expresión atónita, con la boca abierta. McDaniels rápidamente abrazó a Wembanyama para intentar evitar una escalada , y el Wembanyama, de 2,24 metros, se sentó en el banquillo mientras los árbitros revisaban el video con los aficionados en el Target Center coreando: “¡Expúlsenlo!”

Victor Wembanyama, jugador de San Antonio | AP

Tras una revisión en video de la jugada y mientras los aficionados pedían su expulsión en el Target Center, la falta fue elevada a una Flagrante 2 por contacto excesivo por encima del cuello. Esa sanción conlleva una expulsión automática, lo que inclinó de inmediato el equilibrio de un partido crucial de la serie a favor de los Timberwolves. Los Spurs tomaron ventaja de 2-1 con su victoria 115-108 en el tercer juego el viernes.

Cuando se anunció la sanción, Wembanyama pareció preguntarle a su compañero Harrison Barnes: “¿Qué significa eso?” Chocó las manos con cada uno de sus compañeros de los Spurs mientras se retiraba de la cancha, con el sistema de sonido de la arena poniendo a todo volumen “Beat it!” de Michael Jackson.

Wembanyama terminó con cuatro puntos, cuatro rebotes y tres faltas en 13 minutos.