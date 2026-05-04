NBA: Así se jugarán las Semifinales de Conferencia

El domingo 3 de mayo se definieron los últimos equipos clasificados para las semifinales de conferencia de la NBA. Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers se impusieron en partidos decisivos frente a Orlando Magic y Toronto Raptors, respectivamente, y se enfrentarán en la semifinal de la Conferencia Este.

Cleveland Cavaliers | AP

Aunque en los últimos años la Conferencia Oeste de la liga norteamericana ha sido considerada la más fuerte, en esta temporada la Conferencia Este ha mostrado un mayor equilibrio, con tres series de cuartos de final que necesitaron los siete partidos.

Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers se clasifican a las semifinales del Este

Un día después de que los Philadelphia 76ers remontaran un 1-3 y vencieran a los Boston Celtics por primera vez en 44 años, el Este ofreció otros dos encuentros decisivos: Detroit Pistons contra Orlando Magic y Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors.

Al igual que los Sixers, los Pistons lograron remontar un 1-3 y tuvieron la oportunidad de salvar una temporada excepcional, que habían terminado en la primera posición de la Conferencia Este. Los Magic, liderados por Paolo Banchero, intentaron resistir en el séptimo partido, pero los anfitriones fueron superiores y se impusieron por 116-94, ganando la serie por 4-3.

Los líderes de los Pistons fueron Cade Cunningham (32 puntos, 12 asistencias) y Tobias Harris (30 puntos, 9 rebotes). Por el lado de los Magic, Banchero acumuló 38 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

En la semifinal del Este, Detroit Pistons se medirá a Cleveland Cavaliers, que ganó la serie contra Toronto Raptors por 4-3. El equipo canadiense comenzó mejor el séptimo partido, con un excelente acierto desde la distancia, y dictó el ritmo.

Sin embargo, a partir del segundo cuarto, los Cavaliers recuperaron la desventaja y tomaron el control, ganando por 114-102. Los principales anotadores del equipo vencedor fueron Jarrett Allen (22 puntos, 19 rebotes) y Donovan Mitchell (22 puntos).

Detroit Pistons | AP

Por su parte, los líderes de los Raptors fueron Scottie Barnes (24 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias) y RJ Barrett (23 puntos, 6 asistencias).

Resultados de los cuartos de final de las conferencias de la NBA

Oeste Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns: 4-0

Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets: 4-2

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves : 2-4

San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers: 4-1 Este Detroit Pistons vs. Orlando Magic: 4-3

Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors: 4-3

New York Knicks vs. Atlanta Hawks: 4-2

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: 3-4

Los Angeles Lakers | AP

Semifinales de las dos conferencias de la liga norteamericana