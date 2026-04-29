Solo 71 jugadores se declaran al Draft 2026 de la NBA; el mexicano Karim López en la lista

Hace apenas una década, declararse elegible al Draft de la NBA era el sueño máximo de cualquier basquetbolista universitario, el boleto de salida más codiciado de la NCAA. Hoy, ese sueño puede esperar, y los números lo confirman: solo 71 jugadores presentaron su papelería como early entrants al Draft 2026, la cifra más baja desde 2003.

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CRISIS DE LA NBA

El año pasado fueron 106 jugadores los que se declararon elegibles, y en 2021 se llegó al pico de 363, pero hoy, el basquetbol universitario ya no es un trampolín urgente hacia las ligas mayores, ahora se puede ganar más dinero en la NCAA que lanzándose a un futuro incierto en el basquetbol profesional.

La razón de todo esto es el NIL, siglas de Name, Image and Likeness, o en su traducción, Nombre, Imagen y Semejanza. En términos simples, es el derecho que tienen los atletas universitarios en Estados Unidos de ganar dinero usando su propia marca personal

Con mayores oportunidades económicas dentro del basquetbol universitario, cada vez más jugadores optan por prolongar su etapa en la NCAA en lugar de acelerar el salto a la NBA sin garantías reales de ser seleccionados o de encontrar un hueco estable en la liga.

NBA balón | AP

Según estadísticas, un jugador de alto nivel puede ganar más de un millón de dólares con el NIL, mientras que la mayoría de los jugadores de la G League cobra alrededor de 50,000 dólares en una temporada de cinco a seis meses. Incluso los jugadores con contratos de doble vía en equipos NBA se quedaron muy por debajo de cifras de siete dígitos en 2025-26.

Los contratos NIL para jugadores que regresan a la universidad ahora alcanzan entre tres y cinco millones de dólares anuales. El experto en drafts de ESPN, Jonathan Givony, lo resumió sin rodeos: los jugadores proyectados fuera de la lotería “están ganando más de lo que ganarían como picks de segunda ronda o con contratos de doble vía.”

KARIM LÓPEZ, EL MEXICANO QUE APUNTA A LA NBA

Dentro de los 71 jugadores se encuentra Karim López, alero sonorense de 19 años que viene de romper récords con los New Zealand Breakers en la NBL de Australia. El tricolor es considerado el prospecto internacional mejor clasificado y está proyectado a convertirse en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda.

Sin embargo, su historia es el opuesto perfecto al fenómeno NIL: sin universidad americana que le ofrezca millones, tomó la ruta europea y oceánica que lo llevó directo a la conversación global. Con 2.06 metros de altura, envergadura de 2.16 metros, gran manejo de balón y mentalidad de élite, López está listo para dar el salto a la NBA y aceptar el reto que otros han decidido prolongar.