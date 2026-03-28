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Futbol

La decisión es final: Casemiro reafirma su salida del Manchester United

Michael Carrick y Casemiro tras la victoria del Manchester United en Premier League I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:29 - 28 marzo 2026
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El mediocampista brasileño aseguró que no cambiará de opinión sobre su partida en verano

Carlos Henrique Casemiro es por mucho una de las caras más exitosa de Brasil en los últimos años, su palmarés y trayectoria lo convierten en un grande del futbol sudamericano en el viejo continente. Desafortunadamente todo lo bueno acaba y su paso por el Manchester United como su carrera en Europa no serán la excepción.

Casemiro con el Manchester United I AP

Adiós definitivo

En el arranque de la temporada de la Premier League 25/26, el mediocampista brasileño confirmó al club su deseo de salir en el final de su contrato, situación que el United buscó revertir a toda costa.

Pese a los intentos del equipo de retener al ex Real Madrid, el futbolista de 34 años confirmó en una entrevista que su decisión de salir del equipo en el próximo  periodo de transferencias es definitivo, esto sin tener d depor medio temas personales en contra de la directiva.

Casemiro tras la victoria del Manchester United ante el Crystal Palace I AP

La decisión es final. Me voy del Manchester United en junio”, declaró el jugador brasileño durante una entrevista.

Casemiro también reiteró su cariño por el club, además de reconocer el vínculo entre él y la afición, agradeciendo cada momento, ademá de asegurar que su ‘gira del adiós’ será muy emotiva.

Mis últimos partidos en el Manchester United serán emotivos”, dijo Casemiro con respecto  a sus últimos minutos con el conjunto de los Red Devils.
Casemiro con el Manchester United I AP

Una carrera para enmarcar 

Desde su debut en el Sao Paulo, el mediocampista destacó por su retención de pelota en el medio campo, además de su labor defensiva y su presencia en el ataque cuando es necesaria. 

Casemiro fue parte de clubes históricos de Europa como el Real Madrid, Porto y Manchester United. En su extensa carrera del otro lado del mar logró levantar Ligas españolas, Copas del rey, Supercopas, Champions League, Supercopas de Europa, FA Cup y una Copa de la Liga, siendo uno de los más ganadores de su generación.

Modric, Casemiro y Kroos tras ganar la Supercopa con Real Madrid
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