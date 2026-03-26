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Futbol

Mbappé lidera a Francia ante un Brasil sin contundencia y con un Vinicius gris

Mbappé lidera a Francia ante un Brasil sin contundencia | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:43 - 26 marzo 2026
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Un amistoso que deja más certezas para Francia… y muchas preguntas abiertas para la ‘canarinha’.

En el Gillette Stadium, más de una década después de su último enfrentamiento, Brasil y Francia ofrecieron un amistoso con dos caras muy marcadas: dominio francés en la primera mitad y reacción brasileña en la segunda, insuficiente para evitar la derrota.

Francia se impuso con pegada y oficio, liderada por un Kylian Mbappé decisivo, mientras que Brasil, en pleno proceso de reconstrucción bajo Carlo Ancelotti, dejó destellos pero también muchas dudas en la elaboración.

Mbappé marca el ritmo

El arranque confirmó lo que anticipaba la previa: Francia monopolizó el balón ante un Brasil replegado, cómodo esperando su oportunidad al contragolpe. Sin embargo, el plan sudamericano nunca terminó de incomodar a los de Deschamps.

Con el paso de los minutos, los franceses fueron encontrando profundidad. Y cuando Mbappé apareció, el partido cambió. En el minuto 32, el delantero ganó la espalda a la defensa tras un pase al espacio y definió con sutileza ante Ederson, demostrando por qué sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del mundo.

Brasil apenas respondió con intentos aislados de Raphinha y Martinelli, pero sin continuidad ni peligro real. Vinicius, llamado a liderar, estuvo bien contenido por la defensa gala.

Mbappé festeja con Francia | AP

Reacción brasileña… y golpe definitivo

Tras el descanso, el guion dio un giro. Brasil salió con más intensidad, adelantó líneas y empezó a empujar a Francia hacia su campo. La presión alta y la velocidad en circulación generaron los mejores minutos de la ‘canarinha’.

El partido parecía inclinarse hacia el empate, especialmente tras la expulsión que dejó a Francia con diez hombres y obligó a replegarse. Pero cuando mejor estaba Brasil, llegó el golpe definitivo.

En una transición precisa, Olise filtró un pase para Ekitike, que definió con clase picando el balón ante la salida de Ederson para firmar el 0-2. Un mazazo que frenó el impulso brasileño.

Brasil no se rindió. Se volcó en los últimos minutos, acumuló centros y presencia en campo rival, pero le faltó claridad en el último tercio. Vinicius generó peligro constante, aunque sin acierto en la definición.

El gol llegó en el minuto 79, cuando Bremer aprovechó un balón suelto en el área para recortar distancias. El tramo final fue un asedio, con Francia resistiendo cada vez más justa físicamente.

La ocasión más clara estuvo en el añadido: un centrochut que no encontró rematador claro y que Vinicius, solo en el segundo palo, no logró convertir por muy poco.

Vinicius en lamento con Brasil | AP
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