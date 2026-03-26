¡Remontada de Mundial! Polonia le da la vuelta a Albania y cita a Suecia por el boleto del Grupo F

Polonia vino de atrás y logró remontarle a Albania en una de las semifinales clasificatorias para la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por Jan Urban lograron cumplir la primera tarea; les falta una más para soñar con el Mundial.

Albania se iba con la ventaja en el primer tiempo

Desde el pitazo inicial, ambas selecciones se encaminaron para buscar la ventaja temprana en el encuentro, aunque era Polonia la que marcaba el tiempo y estilo de juego, al ser el equipo más dominador en el terreno de juego.

A pesar de eso, fue Albania, que con algo de suerte por un error de la defensa polaca, logró marcar el primer tanto antes de acabar el primer tiempo por parte de Arber Hoxha, quien dejaba sin posibilidades al portero y la saga defensiva.

Con marcador de 0 a 1 se iban al descanso.

Arber Hoxha celebrando su gol ante Polonia l Foto de @FSHForg

Polonia logra darle la vuelta

El equipo encabezado por Robert Lewandowski se comprometió al ataque desde el inicio del segundo tiempo. Los polacos insistieron hasta que, al minuto 63, el delantero estrella del Barcelona logró empatar el marcador.

Con una Albania entregada, Polonia siguió atacando y 10 minutos después Piotr Zielinski, con un zapatazo desde fuera del área, lograba darle la vuelta al marcador. Era la locura en el Estadio de los locales.

Robert Lewandowski anotando ante Albania l AFP

El marcador ya no se movió, marcando el pase a la siguiente ronda de los Polacos.

Polonia vs. Suecia por el último lugar en el Grupo F

Los resultados de la tarde determinaron el último lugar del Grupo F. En este grupo se encuentran Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador entre Polonia y Suecia.

El lugar faltante se definirá el próximo martes 31 de marzo cuando Polonia cruce ante Suecia.