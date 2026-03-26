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Futbol

Turquía elimina a Rumania y avanza a la Final del Repechaje rumbo al Mundial 2026

Turquía ganó su partido en el Repechaje | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:21 - 26 marzo 2026
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El conjunto turco ahora enfrentará al ganador de Eslovaquia y Kosovo

La Selección de Turquía consiguió su pase a la Final del Repechaje Europeo rumbo al Mundial 2026 tras vencer a Rumania en un partido intenso disputado en Estambul. El equipo local logró imponerse por la mínima diferencia en un duelo donde dominó gran parte del juego.

Durante la primera mitad, Turquía mostró mayor control del balón y generó las oportunidades más claras de gol. Sin embargo, la falta de contundencia evitó que el marcador se abriera antes del descanso, manteniendo el empate sin goles tras los primeros 45 minutos.

Rumania, por su parte, apostó por un planteamiento más defensivo, resistiendo los constantes intentos del conjunto turco. A pesar de algunos acercamientos, el equipo visitante no logró inquietar de forma constante al rival.

Turquía ganó su partido en el Repechaje | AP

¿Cómo se definió el partido entre Turquía y Rumania?

El momento clave del encuentro llegó en el segundo tiempo. Turquía logró romper el empate gracias a una jugada bien construida que terminó con la anotación de Ferdi Kadioglu, tras una asistencia precisa de Arda Güler.

El gol permitió al equipo local manejar el ritmo del partido en los minutos finales, manteniendo el control y evitando que Rumania generara opciones claras para empatar. Incluso, Turquía estuvo cerca de ampliar la ventaja con varias llegadas peligrosas.

Rumania intentó reaccionar en la recta final del encuentro, buscando el gol que le diera vida en la eliminatoria, pero no encontró la claridad necesaria en los últimos metros para superar la defensa turca.

Turquía ganó su partido en el Repechaje | AP

Turquía, a un paso del Mundial 2026

Con este resultado, Turquía avanza a la final del repechaje europeo, donde buscará asegurar su lugar en la Copa del Mundo de 2026 ante Eslovaquia y Kosovo. El equipo mostró solidez y capacidad para imponer condiciones en un partido clave.

Turquía ganó su partido en el Repechaje | AP
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