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Futbol

The Killers será parte del show de la Gran Final de la Champions League

Trofeo de Champions League y Brandon Flowers | AP / AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:06 - 26 marzo 2026
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La banda estadounidense tendrá parte del espectáculo en el Puskás Aréna

El señor optimista estará presente en Budapest. Cada vez falta menos para el épico desenlace de la UEFA Champions League, la cual tendrá como sede el histórico Puskás Aréna de Hungría y que si bien aún faltan un par de semanas para conocer a los dos protagonistas, el espectáculo ya comenzó a tomar forma.

Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Trofeo de la UEFA Champions League | AP

¿Cómo será la presentación de The Killers?

A poco más de un mes de que se lleve a cabo el evento más importante del futbol a nivel de clubes, la UEFA anunció a la primera banda que se presentará en uno de los dos shows de la gran final, The Killers.

La banda de Las Vegas anunció su participación durante un anuncio de la marca Pepsi (patrocinador oficial de la Champions) en el que comparten pantalla con ni más ni menos que David Beckham.

Brandon Flowers | x:@thekillers

Tras el comercial, la banda liderada por Brandon Flowers aseguró estar ‘honrada’ y feliz de poder ser parte de un evento tan importante y llenó de estrellas como la Final de la Champions League.

Cuando nos pidieron que actuáramos en el espectáculo de inauguración de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi, dijimos que sí sin dudarlo; hay escenarios que hablan por sí solos. Nos sentimos honrados de celebrar a los increíbles equipos y jugadores en lo que sin duda será un partido épico”, declaró la banda.
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Trofeo de la UEFA Champions League | AP

Expectativas rumbo al 30 de mayo

El anuncio de The Killers ha elevado aún más las expectativas de cara a la gran final de la UEFA Champions League. Año con año, la ceremonia previa al partido gana protagonismo y suma artistas de talla internacional.

Con el Puskás Aréna como escenario, todo apunta a que la edición de este año ofrecerá una experiencia inolvidable dentro y fuera de la cancha. Mientras se definen los finalistas, el anuncio de The Killers ya puso el listón alto para un espectáculo que promete estar a la altura de una noche histórica en el futbol europeo.

The Killers en Costa Rica | x:@thekillers
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