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Futbol

¿A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Mauritania?

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:58 - 26 marzo 2026
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Los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan para su primer amistoso en tierras argentinas

Después de que se cancelara la Finalissima ante España. Argentina comienza su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, ¿su rival? Mauritania, a quien recibirán en la Bombonera, lo que será una fiesta en territorio xeneize. 

Un rival de calentamiento para Argentina 

Los dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran algo desmotivados y así como molestos por todo lo que aconteció en la Finalissima, por situaciones que no pudieron controlar y por no llegar a un acuerdo; se cayó la oportunidad de oro de medirse a una Selección que sin duda será contendiente para llevarse el Mundial 2026, como lo es España.

Argentina, además de ser la actual campeona del mundo, terminó primera en las eliminatorias de Conmebol, con un juego amplio y dominador; Lionel Messi y compañía demostraron una vez más que lo de hace 4 años en Qatar puede volver a suceder.

La Selección de Argentina celebra tras vencer a Italia en la Finalissima de 2022 | AP
La Selección de Argentina celebra tras vencer a Italia en la Finalissima de 2022 | AP

Por otro lado, Mauritania, con una serie negativa de seis partidos sin triunfos, con tres empates y tres derrotas. El equipo africano, dirigido por Amir Abdou, conquistó su última victoria el 5 de septiembre de 2023 en las Eliminatorias frente a Togo. 

Senegaleses al finalizar el juego ante Mauritania | AP

Durante su camino clasificatorio para el Mundial 2026, los mauritanos formaron parte del Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur, terminando en penúltima posición, con siete puntos obtenidos en 10 fechas de la clasificación.

La última vez que ambas Selecciones se cruzaron fue en 2004; en ese partido, la Albiceleste salió a flote ante Mauritania con marcador de 2-1.

Argentina en la Copa del Mundo 2022 l MEXSPORT

¿Dónde ver el Argentina vs. Mauritania?

El partido entre Argentina y Mauritania, correspondiente a un encuentro amistoso internacional en la Fecha FIFA, se disputará este 26 de marzo de 2026 con inicio programado a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Hasta el momento, no cuenta con transmisión confirmada en México, aunque podría seguirse a través de plataformas internacionales o canales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino.

Argentina campeona del mundo | MEXSPORT
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