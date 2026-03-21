Oficial: La Bombonera sufrirá importante cambio de cara a la segunda mitad del 2026

Hablar de estadios en Argentina es hablar de historia pura del futbol, sin embargo, algunas veces la historia no es suficiente para cumplir en el mundo moderno y uno de los equipos que parece haberlo entendido es Boca Juniors, equipo de la Primera División de Argentina, el cual recientemente anunció un cambio 'significativo' para su casa.

Homenaje a Russo en el Bombonera I @BocaJrsOficial

¿Qué pasará con la Bombonera?

El Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La bombonera, es uno de los recintos más importantes de Argentina, no solo por la magnitud del equipo que alberga sino también por el ambiente que se vive partido tras partido en la casa de Boca.

Pese a su apasionada historia, con el paso el tiempo el estadio comenzó a necesitar de mejoras que puedan garantizar la seguridad del público, ahora tras presentar un proyecto inicial, el equipo de Boca Junior hizo oficial la ampliación de su casa con una nueva zona de accesos.

En la Bombonera | AP

A través de sus rede sociales, el equipo publicó un comunicado informando que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó el proyecto de ampliación propuesto hace unas semanas, por lo que el club ya tendría luz verde para comenzar a ampliar su estadio.

Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio. A través de Ferrosur Roca S.A., la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que aprobó el anteproyecto y ratificó su viabilidad técnica. A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto”, escribió el club en el comunicado.

Proyecto de remodelación de la Bombonera I IG:@bocajr

Una nueva Bombonera

Pese a que el club hizo oficial su nuevo proyecto, no presentaron fechas tentativas que indiquen el comienzo de las obras, por lo que aún no habría algún cambio significativo en cuanto a la asistencia del público a los juegos del Boca Juniors.

Tras el comunicado se confirmó el plan que ya habían anticipado el periodista, Diego Monroig y el presidente del equipo Xeneize, Juan Román Riquelme, donde ambos anticiparon un plan para remodelar el estadio.