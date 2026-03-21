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Futbol

Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino

Santi Giménez entrando de cambio ante Torino l X:acmilan
Ramiro Pérez Vásquez 13:10 - 21 marzo 2026
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El mexicano ingresó al terreno de juego en el minuto 78 en sustitución de Pulisic

Santiago Giménez está de vuelta en las canchas, después de una larga espera el mexicano pudo tener actividad con el Milan, entrando de cambio al minuto 78 en sustitución de Christian Pulisic, ante Torino dentro de la Jornada 30 de la Serie A para sumar sus primeros minutos en este 2026.

Luego de casi cinco meses fuera, el delantero de 24 años volvió a ser parte de una convocatoria del AC Milan, misma que significó el comienzo de la carrera contrarreloj del mexicano para colarse en la lista de 26 futbolistas de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Santi Giménez vuelve a las canchas l X:acmilan

¿Cuándo tiempo pasó fuera de las canchas? 

El canterano del Cruz Azul se encontraba recuperando tras sufrir una lesión en tobillo derecho durante el mes de octubre, Santiago Giménez volverá a pisar una cancha de futbol tras más de 130 días de ausencia. El ‘Bebote’ será parte de la lista de convocados de Massimiliano Allegri para el duelo ante Torino.

Santiago Giménez no juega un partido oficial desde el pasado 28 de octubre, fecha en la que no pudo completar el partido ante el Atalanta por molestias en su tobillo derecho. En principio parecía que regresaría en unas semanas tras guardar reposo, pero finalmente terminó por ser operado por recomendación de los médicos del Milan, esto tras detectarse una lesión crónica en el mismo tobillo derecho.

¿Cómo terminó el Milan vs Torino?

Milan se quedó con el triunfo en San Siro para seguir en la pelea por el liderato que ostenta el Inter. Al Strahinja Pavlovic remataba de volea para conectar un golazo que hacía vibrar al recinto. Antes de culminar la primera parte llegaría Giovanni Simeone para empatar. 

Adrien Rabiot, al 54’, recuperaba la ventaja para el Milan tras un centro exquisito desde la banda derecha por Pulisic. Tan solo minutos después Youssouf Fofana aparecería dentro del área para acomodarse y definir el tercero ante una marca tibia. 

Festejo de Rabiot l AP

Al 78’ entraría Santiago Giménez y al 82 una jugada pondría en predicamentos a los de Massimiliano Allegri y tras la revisión del VAR, el árbitro modificaba su decisión y concedía penalti a Torino, Strahinja Pavlovic se llevaba la amarilla. 

Nikola Vlasic anotaba desde el punto de penalti con la pierna derecha engañando totalmente a Mike Maignan y se ponía ardiente los minutos finales. Con 5 minutos de agregado finalmente se terminó y Santiago Giménez todavía alcanzó llevarse la amarilla. 

Milan vence al Torino l AP
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