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Futbol

Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates

Argentina en la Copa del Mundo 2022 l MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 21:50 - 20 marzo 2026
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Pese a la gran marca de la Albiceleste, solamente ha jugado con pocos rivales dentro del top 30 del Ranking FIFA

Argentina anunció sus próximos partidos para la Fecha FIFA de marzo ante las selecciones de Mauritania y Zambia, que se disputarán en La Bombonera, casa de Boca Juniors. La elección de los 'exóticos' rivales de la Albiceleste hizo recordar los últimos 15 partidos de la actual Campeona del Mundo, con una marca impresionante.

Los últimos 15 partidos amistosos de la Selección Argentina han sido contra rivales fuera del top 20 del Ranking FIFA, lo que dejó grandes resultados para los de Lionel Scaloni. El conjunto argentino no perdió ni empató en dichos juegos; además de que anotó 49 goles y solamente permitió dos.

Argentina fue Campeón del Mundo en el Estadio Lusail | MEXSPORT

¿Cuáles han sido los amistosos de Argentina?

Los últimos 15 partidos de la Selección Argentina se remontan desde antes de su Campeonato Mundial, dichos juegos fueron ante Estonia, Honduras, Jamaica y Emiratos Árabes Unidos. Los 11 siguientes fueron ya con la tercera corona mundial en casa, con un saldo impresionante.

  1. 05/06/2022 – Argentina 5-0 Estonia

  2. 23/09/2022 – Argentina 3-0 Honduras

  3. 27/09/2022 – Argentina 3-0 Jamaica

  4. 16/11/2022 – Emiratos Árabes Unidos 0-5 Argentina

  5. 23/03/2023 – Argentina 2-0 Panamá

  6. 28/03/2023 – Argentina 7-0 Curazao

  7. 15/06/2023 – Argentina 2-0 Australia

  8. 19/06/2023 – Indonesia 0-2 Argentina

  9. 22/03/2024 – Argentina 3-0 El Salvador

  10. 26/03/2024 – Argentina 3-1 Costa Rica

  11. 09/06/2024 – Argentina 1-0 Ecuador

  12. 14/06/2024 – Argentina 4-1 Guatemala

  13. 10/10/2025 – Argentina 1-0 Venezuela

  14. 14/10/2025 – Argentina 6-0 Puerto Rico

  15. 14/11/2025 – Angola 0-2 Argentina

Lionel Scaloni buscará refrendar el título conseguido en Qatar 2022 | AP

Los 'mejores' rivales de Argentina en dichos partidos

De acuerdo al actual Ranking FIFA, los mejores equipos a los que ha enfrentado Argentina en amistosos son: Ecuador y Australia. Los sudamericanos ocupan la posición 23; mientras que los oceánicos son la 27.

Además, la gran figura de la Albiceleste, Lionel Messi, participó en 24 goles de todos los que anotó la selección. La Pulga anotó 18 y repartió seis asistencias, en casi la mitad de las anotaciones.

Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile en las Eliminatorias de Conmebol | MEXSPORT
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