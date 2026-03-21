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Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
Argentina anunció sus próximos partidos para la Fecha FIFA de marzo ante las selecciones de Mauritania y Zambia, que se disputarán en La Bombonera, casa de Boca Juniors. La elección de los 'exóticos' rivales de la Albiceleste hizo recordar los últimos 15 partidos de la actual Campeona del Mundo, con una marca impresionante.
Los últimos 15 partidos amistosos de la Selección Argentina han sido contra rivales fuera del top 20 del Ranking FIFA, lo que dejó grandes resultados para los de Lionel Scaloni. El conjunto argentino no perdió ni empató en dichos juegos; además de que anotó 49 goles y solamente permitió dos.
¿Cuáles han sido los amistosos de Argentina?
Los últimos 15 partidos de la Selección Argentina se remontan desde antes de su Campeonato Mundial, dichos juegos fueron ante Estonia, Honduras, Jamaica y Emiratos Árabes Unidos. Los 11 siguientes fueron ya con la tercera corona mundial en casa, con un saldo impresionante.
05/06/2022 – Argentina 5-0 Estonia
23/09/2022 – Argentina 3-0 Honduras
27/09/2022 – Argentina 3-0 Jamaica
16/11/2022 – Emiratos Árabes Unidos 0-5 Argentina
23/03/2023 – Argentina 2-0 Panamá
28/03/2023 – Argentina 7-0 Curazao
15/06/2023 – Argentina 2-0 Australia
19/06/2023 – Indonesia 0-2 Argentina
22/03/2024 – Argentina 3-0 El Salvador
26/03/2024 – Argentina 3-1 Costa Rica
09/06/2024 – Argentina 1-0 Ecuador
14/06/2024 – Argentina 4-1 Guatemala
10/10/2025 – Argentina 1-0 Venezuela
14/10/2025 – Argentina 6-0 Puerto Rico
14/11/2025 – Angola 0-2 Argentina
Los 'mejores' rivales de Argentina en dichos partidos
De acuerdo al actual Ranking FIFA, los mejores equipos a los que ha enfrentado Argentina en amistosos son: Ecuador y Australia. Los sudamericanos ocupan la posición 23; mientras que los oceánicos son la 27.
Además, la gran figura de la Albiceleste, Lionel Messi, participó en 24 goles de todos los que anotó la selección. La Pulga anotó 18 y repartió seis asistencias, en casi la mitad de las anotaciones.
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