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Futbol

Argentina, de Leo Messi, enfrentará a Mauritania y Zambia en ‘La Bombonera’

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina
Ramiro Pérez Vásquez 17:56 - 20 marzo 2026
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La Albiceleste se medirá a los africanos el 27 y 31 de marzo respectivamente

La Selección Argentina hizo oficial a su segundo rival para esta Fecha FIFA, tras el anuncio de Mauritania como primer amistoso, ha confirmado a Zambia para cerrar esta ventana de partidos internacionales como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 en La Bombonera.

El duelo ante los africanos; frente a Zambia será el próximo 31 de marzo, después de haberse caído el enfrentamiento ante Guatemala, y el 27 ante Mauritania tras la cancelación de la Finalissima por temas extradeportivos.

Argentina en eliminatorias mundialistas | X: @Argentina Toma panorámica de La Bombonera | MEXSPORT

¿Por qué se canceló el amistoso ante Guatemala?

Cabe mencionar que, días atrás a través de un comunicado el máximo organismo de futbol en Argentina resaltó el amistoso que se celebraría entre la Albiceleste y Guatemala; sin embargo, horas después esto quedó cancelado debido a temas reglamentarios de FIFA.

Y es que, de acuerdo a la normativa del calendario de FIFA, una Selección no puede disputar partidos en dos continentes distintos en la misma ventana de partidos internacionales y los ‘Chapines’ tenían la confirmación, previamente, para medirse a Argelia en Italia.

Argentina fue campeona del mundo en el Estadio Lusail en 2022 | MexSport

La AFA tenía en mente jugar en La Bombonera: “Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”.

Messi, campeón del mundo con Argentina | MEXSPORT

¿Por qué se canceló la Finalissima?

Mientras tanto, el duelo ante España por la Finalissima también se canceló por temas de seguridad en Qatar y tras no llegar a un acuerdo para definir la sede, el partido estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en Qatar, pero la situación política en la región y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la federación argentina para una fecha o ubicación alternativa han llevado a la cancelación del evento. 

Desde Europa se presentaron no menos de tres propuestas para que el partido se disputara, incluso a doble partido, pero la campeona del mundo de 2022 no aceptó ninguna de las variantes y con ello se desechó dejando a los dirigentes argentinos con la inconformidad. 

La decisión de cancelar finalmente el evento llega tras varias propuestas y negociaciones entre los organizadores y las federaciones implicadas, siendo todas las opciones analizadas finalmente rechazadas.

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