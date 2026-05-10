Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Refuerzo bomba para Pumas? Histórico arquero aparece en CU previo al duelo contra América

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7 CAPTURA DE PANTALLA DE JORGE CAMPOS
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:36 - 10 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un exportero universitario llegó a Ciudad Universitaria y hasta bromeó con volver a jugar ante las Águilas

La previa del partido entre Pumas y América dejó un momento que encendió a toda la afición auriazul. Un histórico arquero universitario apareció en Ciudad Universitaria y rápidamente provocó nostalgia, emoción y hasta bromas sobre un posible “refuerzo bomba” para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.

Se trata de Jorge Campos, quien compartió un video en sus redes sociales recorriendo el túnel rumbo al vestidor de Pumas mientras recordaba sus épocas como jugador del club.

“Hoy le metemos tres al América”

En su video, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones, aprovechando para calentar más la previa para mandar un mensaje de confianza previo al partido ante América en el Olímpico Universitario.

Jugadores de los Pumas celebrando su gol ante América | IMAGO 7
Jugadores de los Pumas celebrando su gol ante América | IMAGO7

¡Vamos Pumas, vamos a ganar hoy! Hoy le metemos tres a estos cremas

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos seguidores auriazules incluso bromearon con verlo nuevamente defendiendo la portería de Pumas.

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón

Campos hasta insinuó que podría entrar

El momento más divertido llegó cuando Jorge Campos dejó entrever, en tono de broma, que estaba listo para aparecer en el partido con guantes en mano y todo, pero con la gran forma de Keylor Navas, no cree poder entrar.

Pues acá voy a entrar, pero nada anda muy bien, así que no creo que entre

Aunque todo quedó como una divertida aparición del exportero, la presencia de una de las máximas leyendas de Pumas elevó todavía más el ambiente previo al choque contra América en Ciudad Universitaria.

Jorge Campos | MEXSPORT
Lo Último
19:02 Kevin González murió un día después de reencontrarse con sus padres deportados de EU
19:00 ¡Adiós al bicampeón! Pachuca liquida la serie de Cuartos en casa y deja a Toluca sin posibilidad de tricampeonato
18:46 ¿Cuándo fue la última vez que Chivas jugó en el Estadio Jalisco como local?
18:38 ¿James Rodríguez regresa a Liga MX? Revelan que no seguirá en Minnesota United tras el Mundial 2026
18:38 Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en ganar en la Bundesliga
18:34 Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, festeja el título del Barcelona
18:24 Darío Verón se hace presente en CU para el Pumas vs América
18:20 Hoy No Circula lunes 11 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
18:19 ¡Peligra el bicampeón! Pachuca se adelanta ante Toluca con polémico penal
18:14 Pachuca sorprende con impresionante tifo ante Toluca y acaricia las Semifinales