¿Refuerzo bomba para Pumas? Histórico arquero aparece en CU previo al duelo contra América

La previa del partido entre Pumas y América dejó un momento que encendió a toda la afición auriazul. Un histórico arquero universitario apareció en Ciudad Universitaria y rápidamente provocó nostalgia, emoción y hasta bromas sobre un posible “refuerzo bomba” para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.

Se trata de Jorge Campos, quien compartió un video en sus redes sociales recorriendo el túnel rumbo al vestidor de Pumas mientras recordaba sus épocas como jugador del club.

Recordando viejos tiempos en C.U. 🐾 pic.twitter.com/Yifx8yGUky — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) May 10, 2026

“Hoy le metemos tres al América”

En su video, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones, aprovechando para calentar más la previa para mandar un mensaje de confianza previo al partido ante América en el Olímpico Universitario.

Jugadores de los Pumas celebrando su gol ante América | IMAGO7

¡Vamos Pumas, vamos a ganar hoy! Hoy le metemos tres a estos cremas

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos seguidores auriazules incluso bromearon con verlo nuevamente defendiendo la portería de Pumas.

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón

Campos hasta insinuó que podría entrar

El momento más divertido llegó cuando Jorge Campos dejó entrever, en tono de broma, que estaba listo para aparecer en el partido con guantes en mano y todo, pero con la gran forma de Keylor Navas, no cree poder entrar.

Pues acá voy a entrar, pero nada anda muy bien, así que no creo que entre

Aunque todo quedó como una divertida aparición del exportero, la presencia de una de las máximas leyendas de Pumas elevó todavía más el ambiente previo al choque contra América en Ciudad Universitaria.