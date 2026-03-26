IFAB aprueba nuevas reglas para el futbol: cambios clave rumbo al Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) aprobó una serie de modificaciones a las Reglas de Juego con el objetivo de hacer más dinámicos los partidos, reducir las pérdidas de tiempo y fortalecer la autoridad de los árbitros. Al ser el organismo encargado de definir el reglamento del futbol a nivel mundial, estas medidas pasan a ser oficiales y podrían tener impacto en torneos de alto nivel, incluida la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los cambios más relevantes es el relacionado con las sustituciones rápidas. A partir de ahora, el jugador que salga del terreno de juego tendrá únicamente 10 segundos para abandonar la cancha una vez que se indique el cambio. Esta medida busca evitar retrasos intencionales que afectan el ritmo del partido.

En caso de que el futbolista no cumpla con este tiempo, deberá salir de todas formas, pero su reemplazo no podrá ingresar inmediatamente. El sustituto tendrá que esperar hasta la primera interrupción después de que pase un minuto desde la reanudación del juego, lo que dejará a su equipo momentáneamente con un jugador menos.

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7

¿Qué cambia con la atención médica y el VAR?

Otra modificación importante tiene que ver con la atención médica dentro del campo. Si un jugador recibe tratamiento sobre el terreno de juego, deberá salir y permanecer fuera durante un minuto una vez que el partido se reanude. Esta regla también busca evitar interrupciones innecesarias y simulaciones.

Sin embargo, existen excepciones claras. Cuando la lesión sea consecuencia de una falta sancionada con tarjeta amarilla o roja, o en situaciones específicas contempladas por el reglamento, el jugador podrá permanecer en el campo sin cumplir con ese tiempo obligatorio fuera.

En cuanto al VAR, la IFAB aprobó tres ajustes puntuales en su protocolo. El videoarbitraje podrá intervenir cuando haya evidencia clara en jugadas relacionadas con una segunda tarjeta amarilla que implique expulsión, en decisiones erróneas sobre la concesión de un tiro de esquina, y en acciones donde exista duda sobre si el balón salió del campo antes de una jugada determinante.

El VAR en juego de Portugal | AP

Conducta, árbitros y nuevas sanciones

También se reforzó la normativa sobre el comportamiento de los jugadores hacia los árbitros. La IFAB reiteró que únicamente el capitán del equipo podrá acercarse al juez para solicitar explicaciones en determinadas situaciones, mientras que otros futbolistas que rodeen al árbitro podrán ser sancionados con tarjeta.

Finalmente, se aclaró una confusión que circulaba sobre supuestos cambios en los saques de banda y de meta. No existe una regla general de cinco segundos con pérdida automática de posesión. El ajuste oficial en este sentido corresponde a los porteros, quienes ahora serán sancionados con tiro de esquina en contra si retienen el balón por más de ocho segundos, reforzando así el control del tiempo efectivo de juego.