¿Qué pasa si hay empates en los juegos de Repechaje Intercontinental y Playoffs de UEFA?

La Copa del Mundo 2026 está más cerca que nunca, pero algunos boletos siguen en disputa. Con el comienzo del Repechaje Intercontinental y los Playoffs de la UEFA, las dudas sobre los criterios de desempate comenzaron.

Trofeo de la Copa del Mundo | AP

¿Cuáles son los criterios de desempate en el Repechaje Intercontinental y Playoffs de UEFA?

Al estilo más clásico, en caso de un empate en los 90 minutos reglamentarios, el partido se definirá en tiempos extra. Si la paridad persiste en esos 30 minutos adicionales, la fatídica, pero siempre esperada tanda de penaltis aparecerá.

Todas las instancias -partido de Primera Ronda y el último de cara al Mundial 2026- se definirán de la misma manera. La tanda desde los 11 pasos se llevará a cabo de la manera tradicional: cinco tiros y en caso de igualada una ‘Muerte súbita’.

Equipo de Polonia I AP

Todos los enfrentamientos de cara al Mundial 2026

Tanto para la UEFA, como para el resto del mundo, el camino al Mundial comienza el jueves 26 de marzo, con los duelos de Semifinales. El Repechaje Intercontinental se llevará a cabo en nuestro país, con el Estadio Guadalajara y el Estadio BBVA como sedes del mismo.

Playoffs UEFA

Turquía vs Rumania — 11:00 am (tiempo del centro de México)

Ucrania vs Suecia — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

Polonia vs Albania — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

Chequia vs Irlanda — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

Italia vs Irlanda del Norte — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

Dinamarca vs Macedonia del Norte — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

Eslovaquia vs Kosovo — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

Gales vs Bosnia y Herzegovina — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf

Repechaje Intercontinental