Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué pasa si hay empates en los juegos de Repechaje Intercontinental y Playoffs de UEFA?

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7
Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 09:57 - 26 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los últimos boletos para el Mundial 2026 se disputarán en los próximos días

La Copa del Mundo 2026 está más cerca que nunca, pero algunos boletos siguen en disputa. Con el comienzo del Repechaje Intercontinental y los Playoffs de la UEFA, las dudas sobre los criterios de desempate comenzaron.

Trofeo de la Copa del Mundo | AP

¿Cuáles son los criterios de desempate en el Repechaje Intercontinental y Playoffs de UEFA?

Al estilo más clásico, en caso de un empate en los 90 minutos reglamentarios, el partido se definirá en tiempos extra. Si la paridad persiste en esos 30 minutos adicionales, la fatídica, pero siempre esperada tanda de penaltis aparecerá.

Todas las instancias -partido de Primera Ronda y el último de cara al Mundial 2026- se definirán de la misma manera. La tanda desde los 11 pasos se llevará a cabo de la manera tradicional: cinco tiros y en caso de igualada una ‘Muerte súbita’.

Equipo de Polonia I AP

Todos los enfrentamientos de cara al Mundial 2026

Tanto para la UEFA, como para el resto del mundo, el camino al Mundial comienza el jueves 26 de marzo, con los duelos de Semifinales. El Repechaje Intercontinental se llevará a cabo en nuestro país, con el Estadio Guadalajara y el Estadio BBVA como sedes del mismo.

Playoffs UEFA

  • Turquía vs Rumania — 11:00 am (tiempo del centro de México)

  • Ucrania vs Suecia — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

  • Polonia vs Albania — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

  • Chequia vs Irlanda — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

  • Italia vs Irlanda del Norte — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

  • Dinamarca vs Macedonia del Norte — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

  • Eslovaquia vs Kosovo — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

  • Gales vs Bosnia y Herzegovina — 1:45 pm (tiempo del centro de México)

La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf
La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf

Repechaje Intercontinental

  • Bolivia vs Surinam — 5:00 pm (tiempo del centro de México)

  • Nueva Caledonia vs Jamaica — 8:00 pm (tiempo del centro de México)

  • Finales – Martes 31 de marzo RD Congo vs TBD — 3:00 pm (tiempo del centro de México)

  • Irak vs TBD — 9:00 pm (tiempo del centro de México)

Últimos videos
Lo Último
12:28 Javier Aguirre optimista ante el progreso de Gilberto Mora: ‘La progresión es muy buena’
12:24 Javier Aguirre justifica convocatoria de Guillermo Ochoa: "es un referente del futbol mexicano"
12:23 VASCO AGUIRRE justifica llamado de OCHOA: "Es un referente del futbol mexicano"
12:06 The Killers será parte del show de la Gran Final de la Champions League
12:05 Donovan Carrillo avanza a la final tras el programa corto y sigue destacando en su temporada
12:03 “No les gustó la idea”: Tom Brady consideró volver a la NFL… pero la liga le cerró la puerta
12:02 Argentina declara al CJNG organización terrorista: qué implica la decisión del gobierno de Milei
11:52 Grandiosas Invicto 2026: elenco, fecha y sede en la CDMX
11:40 “Me enfrentó y me encaró”: Carlos Hermosillo revela cruce con Jorge Sánchez tras críticas en televisión
11:31 IFAB aprueba nuevas reglas para el futbol: cambios clave rumbo al Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
2
Futbol Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
3
Contra Hoy No Circula jueves 26 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
4
Futbol Tijuana le da prioridad a la rehabilitación de Gil Mora para que llegue al Mundial
5
Futbol Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026
6
Futbol América sorprende en el Volcán y vence por la mínima a las Amazonas
Te recomendamos
Javier Aguirre optimista ante el progreso de Gilberto Mora: ‘La progresión es muy buena’
Futbol
26/03/2026
Javier Aguirre optimista ante el progreso de Gilberto Mora: ‘La progresión es muy buena’
Javier Aguirre justifica convocatoria de Guillermo Ochoa: "es un referente del futbol mexicano"
Futbol
26/03/2026
Javier Aguirre justifica convocatoria de Guillermo Ochoa: "es un referente del futbol mexicano"
VASCO AGUIRRE justifica llamado de OCHOA: "Es un referente del futbol mexicano"
Futbol Nacional
26/03/2026
VASCO AGUIRRE justifica llamado de OCHOA: "Es un referente del futbol mexicano"
The Killers será parte del show de la Gran Final de la Champions League
Futbol
26/03/2026
The Killers será parte del show de la Gran Final de la Champions League
Donovan Carrillo avanza a la final tras el programa corto y sigue destacando en su temporada
Otros Deportes
26/03/2026
Donovan Carrillo avanza a la final tras el programa corto y sigue destacando en su temporada
“No les gustó la idea”: Tom Brady consideró volver a la NFL… pero la liga le cerró la puerta
NFL
26/03/2026
“No les gustó la idea”: Tom Brady consideró volver a la NFL… pero la liga le cerró la puerta