Gattuso acepta que el repechaje será el 'partido más importante de mi carrera'

Italia quiere evitar un nuevo fracaso. La Selección Azzurra se alista para el repechaje ante Irlanda del Norte buscando llegar a su primer Mundial desde 2014. Previo al partido en Bérgamo, Gennaro Gattuso reconoció la importancia del partido, no sólo para la Selección, sino que también para sus carrera.

Pese a haber salido campeones de Europa en el 2021, Italia acumula casi 20 años de fracaso, en especial en el tema internacional y la Copa del Mundo. Tras levantar su cuarto título mundial en el 2006, el equipo azzurri suma dos eliminaciones en Fase de Grupos del Mundial y dos más sin poder llegar al máximo torneo de selecciones.

Gennaro Gattuso en conferencia de prensa con la Selección de Italia | AP

Gattuso alista el partido

Ante la exigencia de regresar a Italia al Mundial por primera vez desde 2014, Gennaro Gattuso habló sobre la exigencia de este partido afirmando que, será el duelo más importante de su carrera.

"Es el partido más importante de mi carrera. No debemos pensar en lo que pasó en 2017 y 2022. Tenemos que centrarnos en el presente y en lo que podemos controlar", afirmó Gattuso de manera contundente durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en Bérgamo.

Pio Esposito en lamento en el partido de la Selección de Italia ante Noruega | AP

Italia afronta su tercera repesca consecutiva con el peso de dos eliminaciones históricas. La Azzurra no logró clasificarse para los Mundiales de 2018 y 2022 tras caer ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. Estas ausencias han dejado una profunda herida en la afición, por lo que el objetivo de volver a la máxima cita del futbol es innegociable.

¿Cómo llegarán al Mundial?

En caso de poder superar a Irlanda del Norte, el equipo azzurri deberá superar al ganador de la llave entre Gales y Bosnia y Herzegovina para poder acceder a la Copa del Mundo.

A pesar de que Irlanda del Norte cuenta con una plantilla formada en su mayoría por futbolistas de segunda división, Gattuso advirtió sobre sus fortalezas. "Son un equipo muy físico, fuerte en el juego aéreo y peligroso a balón parado. No podemos subestimarlos", analizó el seleccionador.

Una derrota significaría un desastre para Italia, que se quedaría fuera de su tercer Mundial consecutivo, el quinto en toda su historia (1930, 1958, 2018 y 2022).