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Futbol

Italia presenta su lista definitiva para el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Gennaro Gattuso en un partido de Italia l AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:49 - 20 marzo 2026
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Los dirigidos por Gennaro Gattuso buscarán su primera participación en una Copa del Mundo desde 2014

La Selección de Italia presentó su convocatoria oficial para el Repechaje rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a Irlanda del Norte el jueves 26 de marzo en un duelo decisivo. La lista marca el inicio de una nueva oportunidad para la Azzurra, que busca volver a una Copa del Mundo tras dos ausencias consecutivas.

Italia llega a esta instancia con la presión de su historia reciente. Luego de quedarse fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo italiano está obligado a responder en un formato de eliminación directa donde no hay margen de error.

Italia en la Clasificación de la UEFA | AP

La convocatoria refleja una combinación de experiencia y renovación. Gianluigi Donnarumma lidera la portería, mientras que en defensa destacan nombres como Bastoni, Dimarco y Spinazzola, jugadores que aportan solidez y recorrido internacional.

En el mediocampo, Italia apuesta por la calidad de Barella, Tonali y Locatelli, futbolistas clave en la generación de juego. En ataque, figuras como Chiesa, Kean y Scamacca encabezan una ofensiva que deberá ser determinante en esta fase.

Italia en la Clasificación de la UEFA | AP

Lista completa de convocados de Italia para el repechaje

La Azzurra definió un plantel amplio y competitivo para afrontar esta fase crucial rumbo al Mundial 2026:

  • Porteros: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma y Meret.

  • Defensores: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini y Spinazzola.

  • Mediocampistas: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli y Tonali.

  • Delanteros: Chiesa, F. P. Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui y Scamacca.

La lista deja ver una base consolidada con futbolistas que compiten al más alto nivel en Europa, además de jóvenes que buscan ganarse un lugar en el proyecto a largo plazo.

¿Cómo es el camino de Italia en el repechaje rumbo al Mundial 2026?

Italia inicia el repechaje enfrentando a Irlanda del Norte en una semifinal a partido único. En caso de avanzar, disputará la final por el boleto al Mundial ante el ganador del duelo entre Gales y Bosnia.

Este formato aumenta la presión sobre el equipo italiano, que no puede permitirse errores si quiere regresar a la Copa del Mundo después de más de una década. Su última participación fue en Brasil 2014, donde quedó eliminado en Fase de Grupos.

La Azzurra tiene claro el objetivo: dejar atrás los fracasos recientes y asegurar su regreso al escenario más importante del futbol. El repechaje no solo define un boleto, también el futuro del proyecto deportivo italiano.

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