Italia presenta su lista definitiva para el Repechaje rumbo al Mundial 2026

La Selección de Italia presentó su convocatoria oficial para el Repechaje rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a Irlanda del Norte el jueves 26 de marzo en un duelo decisivo. La lista marca el inicio de una nueva oportunidad para la Azzurra, que busca volver a una Copa del Mundo tras dos ausencias consecutivas.

Italia llega a esta instancia con la presión de su historia reciente. Luego de quedarse fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo italiano está obligado a responder en un formato de eliminación directa donde no hay margen de error.

Italia en la Clasificación de la UEFA | AP

La convocatoria refleja una combinación de experiencia y renovación. Gianluigi Donnarumma lidera la portería, mientras que en defensa destacan nombres como Bastoni, Dimarco y Spinazzola, jugadores que aportan solidez y recorrido internacional.

En el mediocampo, Italia apuesta por la calidad de Barella, Tonali y Locatelli, futbolistas clave en la generación de juego. En ataque, figuras como Chiesa, Kean y Scamacca encabezan una ofensiva que deberá ser determinante en esta fase.

Italia en la Clasificación de la UEFA | AP

Lista completa de convocados de Italia para el repechaje

La Azzurra definió un plantel amplio y competitivo para afrontar esta fase crucial rumbo al Mundial 2026:

Porteros: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma y Meret.

Defensores: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini y Spinazzola.

Mediocampistas: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli y Tonali.

Delanteros: Chiesa, F. P. Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui y Scamacca.

La lista deja ver una base consolidada con futbolistas que compiten al más alto nivel en Europa, además de jóvenes que buscan ganarse un lugar en el proyecto a largo plazo.

📋💙 La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 🙌🏻 #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MXPM1XLX1W — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 20, 2026

¿Cómo es el camino de Italia en el repechaje rumbo al Mundial 2026?

Italia inicia el repechaje enfrentando a Irlanda del Norte en una semifinal a partido único. En caso de avanzar, disputará la final por el boleto al Mundial ante el ganador del duelo entre Gales y Bosnia.

Este formato aumenta la presión sobre el equipo italiano, que no puede permitirse errores si quiere regresar a la Copa del Mundo después de más de una década. Su última participación fue en Brasil 2014, donde quedó eliminado en Fase de Grupos.