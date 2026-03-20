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Futbol

River Plate obtiene financiamiento histórico por 100 millones de dólares para ampliar el Estadio Monumental

El Monumental recibió un castigo tras el Superclásico | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:02 - 20 marzo 2026
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Los Millonarios acaban de hacer un anuncio que emocionará a sus aficionados

River Plate anunció la aprobación de un financiamiento internacional por hasta 100 millones de dólares, destinado a fortalecer su infraestructura social, educativa y deportiva, así como a continuar con la ampliación y remodelación del Estadio Monumental.

Este acuerdo representa un paso clave en el crecimiento institucional del club, consolidándolo como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de América Latina.

Apoyo de organismos internacionales impulsa el proyecto

El financiamiento será estructurado junto a BID Invest y el CAF, dos de los principales organismos multilaterales de crédito en la región, quienes participarán en partes equitativas.

El proyecto no solo contempla la modernización del estadio, sino también la expansión del Instituto River Plate y la residencia juvenil Casa River, pilares en la formación académica y deportiva de jóvenes talentos.

Equipo de River Plate I @RiverPlate

Infraestructura con impacto social y educativo

Uno de los puntos más destacados del plan es su enfoque social. El club destinará al menos el 25% de los ingresos adicionales generados por la ampliación del estadio a becas y programas de desarrollo comunitario a través de un fondo de reinversión social.

Además, los ingresos comerciales estarán vinculados directamente a iniciativas educativas, deporte femenino e infraestructura comunitaria, reforzando el compromiso de la institución más allá del futbol profesional.

River Plate | AP

Un modelo sostenible basado en nuevos ingresos

La estrategia financiera de River Plate se apoya en la generación de nuevos ingresos derivados de la ampliación del estadio, incluyendo mayor capacidad, nuevos acuerdos comerciales, eventos, conciertos y derechos de naming.

El crédito tendrá un plazo total de 10 años, con tres de gracia, permitiendo al club comenzar a pagar una vez que el proyecto genere los recursos previstos.

Así será el nuevo Estadio Monumental de River Plate | X: @RiverPlate
Así será el nuevo Estadio Monumental de River Plate | X: @RiverPlate

River Plate, ejemplo de gestión en América Latina

El acuerdo fue aprobado tras un riguroso proceso de análisis por parte de los organismos internacionales, lo que valida la solidez financiera y la transparencia del proyecto.

Coudet fue presentado esta semana con River Plate | AP

Con más de 350 mil socios y una estructura que incluye programas educativos y sociales, River Plate se posiciona como un referente en gestión deportiva, demostrando que los clubes pueden ser motores de desarrollo económico y social en la región.

Este financiamiento no solo asegura la continuidad de una obra clave, sino que también coloca al club argentino como líder en acceso a inversión internacional dentro del mundo del deporte.

Equipo de River Plate previo al juego vs Tigre I @RiverPlate
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