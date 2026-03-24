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Gennaro Gattuso explica porqué solicitó no jugar repesca en San Siro: "Si haces un mal pase, te abuchean"
Italia se juega la clasificación a la Copa del Mundo 2026 cuando se mida a la Selección de Irlanda del Norte, el partido originalmente tendría lugar en San Siro, estadio casa del AC Milan y del Inter.
El estratega de la Selección Italiana, Gennaro Gattuso, solicitó cambiar la sede del encuentro de San Siro a Bérgamo, por una razón muy especial que el propio técnico aclaró en una conferencia de prensa.
Gattuso solicitó a la Federación Italiana de Futbol que el partido programado ante Irlanda del Norte fuese cambiado al Estadio del Atalanta en Bérgamo ya que considera el estadio de la ciudad de Milán como un ambiente hostil para el combiando italiano.
Miren, yo elegí el estadio. Y la Federación me apoyó. En San Siro hay hinchas del Inter y del AC Milan... Si haces un mal pase, te abuchean",
El extécnico del Napoli considera que la casa del equipo rojinegro puede significar un ambiente de presión innecesaria, debido a que, según afirma Gattuso, los aficionados en San Siro son muy exigentes y ante cualquier error crucificarán al equipo.
'Ringhio' sabe que este partido es de vida o muerte para la selección del país de la bota, ya que de no concretarse un resultado positivo, Italia estaría cumpliendo su tercer Mundial consecutivo sin asistir, lo anterior significaría un fracaso histórico para el futbol italiano.
Gattuso descarta a un jugador que ya había confirmado
El estratega italiano, anunció que ya no va a contar con la presencia de Federico Chiesa, actual jugador del Liverpool, pese a que la semana pasada se había anunciado dentro de la convocatoria oficial. La razón es que no se encuentra completamente bien fìsicamente hablando, asì que, su lugar será tomado por Nicolò Cambiaghi, proveniente del Bolonia.